У листопаді 2020 року середня місячна температура в Україні очікується у діапазоні +1 +8, а в Карпатах – від 0 до +3.

За даними Укргідрометцентру, такі температурні показники близькі до середніх багаторічних значень у західних областях, а для інших регіонів країни – на 1-1,5 градуси вище середніх.

Синоптики прогнозують на сході, а також у Сумській області місячну кількість опадів на рівні 28-32 мм, що трохи нижче норми.

На решті території в межах багаторічних значень – 37-65 мм, у горах – до 110 мм.

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Характеристика погоди у листопаді

У листопаді у більшості областей здійснюється перехід середньої добової температури повітря через +5 у бік зниження.

Середня місячна температура повітря зазвичай коливається в межах 0 +7.

Абсолютний максимум – від +16 +24, у Чернівецькій області, у центрі та на півдні – до +29.

А мінімум – від -15 до -24, на півночі, сході, а також у Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями 25-31 градус морозу, на півдні – до -13.

Середня місячна кількість опадів складає 30-61 мм, в Карпатах та на Закарпатті – до 62-142 мм.

Загалом і осінь 2020, і зима 2020-2021 будуть теплішими, ніж зазвичай, що є наслідком кліматичних змін.