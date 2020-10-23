23 жовтня віряни вшановують пам’ять святих мучеників Євлампія і Євлампії, які були братом і сестрою.

У 303 році вони загинули від рук гонителів, коли відмовилися втекти після того, як римський імператор Максиміан видав указ очистити від християн їхнє рідне місто.

На Євлампія день значно зменшується, через що в народі починали готуватися до зимових морозів.

Іменини 23 жовтня відзначають: Євлампій, Євлампія, Інокентій, Амвросій, Андрій, Вассіан, Феофіл.

Прикмети 23 жовтня

Цього дня роги місяця показують на ту сторону, звідки бути вітрам.

Якщо роги місяця на північ – бути швидкій та суворій зимі, сніг ляже та не розтане; якщо на південь – швидкої зими не чекайте, буде бруд та сльота до 4 листопада.

Якщо цього дня на вулиці сльота і бруд – це означає, що до 4 листопада сніг не випаде.

Якщо цього дня не вдарять морози, зими не чекай чотири тижні.

Якщо вдень західна частина неба чиста, то дощу не буде.

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Що не можна робити

Замітати підлогу або пилососити – прибираючи сміття з підлоги, можна разом із цим вимести здоров’я і гроші.

Починати щось нове – добрих плодів така справа не принесе.

Купувати щось нове – також, як і з новими справами, користі від куплених сьогодні нових речей не буде: зламаються, порвуться, загубляться і т. д.

Влаштовувати весілля – міцними такі стосунки не будуть.

Про те, які державні свята у 2020 році чекають українців, читайте у матеріалі Фактів ICTV.