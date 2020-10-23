Гороскоп на тиждень, з 26 жовтня до 1 листопада 2020, для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 26 жовтня до 1 листопада 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Протягом тижня будьте уважні, особливо з фінансами, спільними ресурсами, боргами, бо можливі втрати, обмани, крадіжки. Можливе одержання неприємних новин щодо майна.

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Важливий день 28 жовтня – відчувається гармонія між почуттями і розумом, з’являється впевненість, присутнє відчуття безтурботності, а також зростає потяг до представників протилежної статі. Можливі романтичні зв’язки, але це знизить продуктивність праці. День сприятливий для коротких поїздок і візитів до родичів. Також, сприятливий час для ділового спілкування і суспільної діяльності. Гармонійно протікають контакти з партнерами і колегами.

Гороскоп для Овнів

Тиждень сприятливий для обміну думками, вираження інтересів, виступів, рекламних заходів, укладання контрактів, отримання консультацій та встановлення корисних громадських зв’язків. Гроші, фінанси та цінності будуть у центрі вашої уваги наприкінці жовтня. Якщо фінансові питання для вас актуальні, то ви зможете виплатити свої борги. Центр подій зміщується від вас до інших людей, особливо це стосується ваших шлюбних або ділових партнерів.

Гороскоп для Тельців

Питання роботи, побуту та здоров’я знову стають актуальними. Можливі зміни, пов’язані з юриспруденцією, контрактами, громадськістю, доходами рідних і ситуаціями, в яких ви будете прагнути до співпраці, задля досягнення спільних цілей. Ви зможете встановити партнерські стосунки або вирішити юридичні питання, але будуть потрібні великі фінансові витрати. Успіх у справах і репутація залежать від здатності протистояти миттєвим коливанням настрою і надмірним претензіям.

Гороскоп для Близнюків

Це період завершення робіт і втілення творчих проектів. Може виникнути бажання втекти від метушні, аби можна було спокійно сосередитися на своїх думках або зайнятися тим, до чого лежить душа. Діти зажадають вашої уваги, якщо в їх житті відбуваться важливі події. Приділіть їм максимум уваги, навіть якщо ваші діти вже дорослі та мають власні родини. Успіх чекає на тих людей, чия діяльність пов’язана з мистецтвом, а робота, яка вимагає творчого підходу, принесе хороший результат.

Гороскоп для Раків

У цей період вам необхідні моменти усамітнення, щоб зберегти своє фізичне і психічне здоров’я. Сильна нервозність і дратівливість віщують травми і нещасні випадки. Для діяльності, яка вимагає самодисципліни і витримки, тиждень абсолютно не сприятливий. Зайва збудливість і хвилювання через дрібниці призводять до надмірного перенапруження нервової системи та порушенням ритму серця. Вагітним варто бути дуже обережними – можливі передчасні пологи.

Гороскоп для Левів

Зростає кількість конфліктних ситуацій, протистоянь з керівництвом. Особливо до великих втрат схильний спільний капітал, через що можливі зіткнення з компаньйонами. Податки, так звана чорна каса, приховані доходи можуть стати джерелом неприємностей і розбіжностей. Протиріччя з домашніми, непорозуміння в романтичних стосунках можуть привести до несподіваних неприємних змін. Бійтеся необдуманих слів і жестів. Приборкайте почуття і ви збережете все, що для вас цінне.

Гороскоп для Дів

Ви багато часу перебуваєте у русі, постійно прагнете до різноманіття та змін. У вас з’являється безліч термінових справ. На вас звертають увагу, кількість розмов і листувань збільшиться, потік інформації та ідей посилюється. Виникають обставини, які змусять вас розвивати або поліпшувати основні навички, більше читати і збирати інформацію. Стосунки і спільна діяльність з ближнім оточенням – братами, сестрами і сусідами – стає актуальною.

Гороскоп для Терезів

Кількість зустрічей і контактів значно зростає. Можливі нетривалі поїздки, короткочасні відрядження або зміна квартири, роботи. Під час оформлення документів будьте дуже уважні, ймовірність серйозних помилок значно зростає. Не варто брати гроші в борг або оформляти кредит. З 28 жовтня Венера, ваш управитель, перейде в знак Терези, що означає поліпшення романтичних стосунків та відновлення втрачених зв’язків. Наприкінці місяця жіноча та чоловіча енергія перебуватимуть у рівновазі.

Гороскоп для Скорпіонів

Посилюється інтерес до грошей, мислення стає практичнішим, з’являються нові ідеї та плани щодо фінансів. Купівля та витрати стають основною темою розмов. У цей час ви можете шукати роботу або додаткові джерела заробітку. В особистих і ділових взаєминах на перший план виходить взаємна вигода, це дозволить зрозуміти один одного, усвідомити особисту відповідальність за свої дії. Можливо ви сплануєте свій бюджет або ухвалите рішення про те, як керувати своїми фінансами.

Гороскоп для Стрільців

Хочеться різноманітності у житті, нудно сидіти на одному місці, складно сприймаються обмеження. Жага до перспектив штовхає на пошуки інформації, яка задовольнить цю потребу, тому в центрі уваги питання подорожей або освіти. Ви також можете перевірити свою систему цінностей або зайнятися своїм тілом, зміцненням імунітету. Вам приходять хороші ідеї про те, як розпорядитися своїми ресурсами. Фінансові питання вирішуються позитивно.

Гороскоп для Козерогів

З’являються нові ідеї та ідеали, так що це гарний час для розширення свого світогляду, поглибленого вивчення іноземних мов. Це період усвідомлення того, що вам необхідно, щоб бути щасливим і плідно працювати. Ви можете знайти особливі переваги, завдяки давнім друзям або ситуаціям, в яких познайомитеся з новими приятелями. До кінця місяця робота і грошові питання відходять на другий план, вас буде притягувати нова творча сфера, або ви знайдете якийсь унікальний спосіб самовираження.

Гороскоп для Водоліїв

Гарний час для людей, зайнятих у сфері мистецтва, моди чи розваг. Можливе відновлення важливих для вас стосунків з давніми партнерами. Зустріч може відбутися під час виконання своїх посадових обов’язків і вплинути в подальшому на кар’єру. Додаткові доходи може принести інтелектуальна праця, діяльність, пов’язана з поїздками. Виникає багато справ, пов’язаних з будинком та родиною. Подорожі, ділова активність, нова кар’єра, навчання менш значущі, якщо вони не пов’язані з домом та сім’єю.

Гороскоп для Риб

Емоції об’єднуються з раціональним мисленням, що дозволяє ухвалювати правильні рішення. Якщо ваша діяльність пов’язана з консультуванням, інформуванням, отриманням відомостей, то вас чекає успіх. Завдяки накопиченим знанням і практичному досвіду, ви зможете правильно висловити свої ідеї та отримати підтримку колег і ближніх родичів. Стриманість у почуттях, суворі оцінки та обачність будуть вашими вірними помічниками. Романтичні стосунки, які зараз зав’язуються, можуть привести до офіційного союзу або довгострокового співробітництва.

Любовний гороскоп

Щоб побудувати щасливі та міцні стосунки у 2020 році, необхідно знати сильні і слабкі сторони вашого партнера, вподобання і те, що людині не подобається.

Також варто враховувати період знайомства та ваші побажання. Аби ви точно не помилилися у своєму виборі, Факти ICTV створили любовний гороскоп на 2020 рік.