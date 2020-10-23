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Факти / Lifestyle

Коли святкують Хеловін – дата

У 2020 році Хеловін відзначатимуть напередодні Дня всіх святих – 31 жовтня. Цей день символізує прихід зими та нечистих сил.

Одним з головних атрибутів цього свята є світильник Джека (гарбуз з вирізаними очима і ротом, зі свічкою всередині).

Якого числа Хеллоуїн – дата свята Хеллоун 2020

На Хеловін заведено вбиратися у страшні костюми вампірів, вовкулаків, відьом. Дехто любить переодягатися в персонажів з улюблених фільмів або коміксів.

У багатьох містах світу в це свято організовуються страхітливі атракціони. В Ірландії влаштовуються феєрверки, в Японії – паради.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Якщо в США діти ходять домівками і випрошують у господарів солодощі, то в Україні Хеловін полюбляють студенти.

У багатьох розважальних закладах проходять тематичні вечірки, перегляди фільмів жахів, а на вулиці можна періодично зустріти людей з розмальованими обличчями.

Календар свят на жовтень

У календарі свят на жовтень 2020 буде багато пам’ятних дат. Загалом у другому місяці осені українці відзначатимуть 13 різних свят.

Найбільше припадає на 14 жовтня – День захисника України та День українського козацтва. Це свято відзначають на державному рівні, тому українці матимуть один додатковий вихідний.

Також 14 жовтня віряни святкують Покрову Пресвятої Богородиці.

Фото: Unsplash

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