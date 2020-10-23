11 місяців знадобилось хакерам, щоб зламати захист Arxan комп’ютерної гри Red Dead Redemption 2.

Гру зламала дівчина під псевдонімом EMPRESS, яка займається такими нелегальними справами.

Гра Red Dead Redemption 2 вийшла ексклюзивно на консолях PlayStation 4 і Xbox One у жовтні 2018 року.

У листопаді 2019 року гра також з’явилася на ПК.

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Останнім часом хакери обійшли захист кілька інших популярних ігор: Marvel’s Avengers, Mafia, Death Stranding, Total War Saga: Troy і eFootball PES 2021.

Тизер S.T.A.L.K.E.R. 2

У мережі з’явився новий тизер комп’ютерної гри S.T.A.L.K.E.R. 2. Це шутер у стилі постапокаліпсису, події якого розгортаються у Чорнобильській зоні.

Розробником відеогри є українська компанія GSC Game World. Про остаточну дату виходу гри поки не розповідають. Наразі відомо, що у 2021 році вона з’явиться на ігровій приставці Xbox Series X та на комп’ютерах з операційною системою Windows.

Джерело: reddit