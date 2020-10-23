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Факти / Lifestyle

Робот Boston Dynamics Spot виміряв радіацію в Чорнобилі

У Чорнобильській зоні вперше використали робота Boston Dynamics для оновлення карти розподілу радіаційного забруднення.

Робот-собака Spot виміряв радіоактивний фон в рамках дослідження, яке провела група Брістольського університету спільно з фахівцями Державного спеціалізованого підприємства Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами.

Окрім робота Boston Dynamics, для вимірювання радіаційного забруднення використовувалися також дрони, наземні роботизовані системи та датчики-сканери для оцінки розподілу радіоактивних матеріалів на площі та в просторі.

Читайте: Як змінилася Чорнобильська зона відчуження під час карантину

  • Робот Boston Dynamics Spot виміряв радіацію в Чорнобилі
  • Робот Boston Dynamics Spot виміряв радіацію в Чорнобилі
  • Робот Boston Dynamics Spot виміряв радіацію в Чорнобилі
  • Робот Boston Dynamics Spot виміряв радіацію в Чорнобилі
Робот Boston Dynamics Spot виміряв радіацію в Чорнобилі / 2 фотографии

Spot вже у продажу

Boston Dynamics вперше виставив свого чотириногого робота у загальний продаж у червні.

Будь-яка компанія може придбати Spot за $74 500.

Нині робоче навантаження робота в основному обмежується збором даних та патрулюванням.

Так, у травні у парках Сінгапура Spot почав нагадувати людям про необхідність дотримання соціальної дистанції.

Джерело: Державне агентство України з управління зоною відчуження

Фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження

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