Ідеї подарунків на День автомобіліста в Україні 2020

Традиційно День автомобіліста відзначають в останню неділю жовтня. Цьогоріч в Україні свято припадає на 25 жовтня – прийнято вітати як професійних шоферів, так і любителів.

Якщо ви не можете обрати подарунок на День автомобіліста, ми підготували для вас список цікавих ідей.

Ідеї подарунків на День автомобіліста

Ароматизатор – річ, яка необхідна в кожному транспортному засобі. Вона надасть авомобілю свіжості та перекриє небажані запахи.

Автомобільний пилосос – компактний пилосос маленьких розмірів, завдяки якому прибирання в авто стане набагато зручнішим. Крім того, за допомогою пристрою можна потрапити до важкодоступних поверхонь.

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Гаджети для автомобіля – відмінний подарунок на День автомобіліста в Україні. Презентом може слугувати навігатор, відеореєстратор, зарядний пристрій, тримач для телефону.

Набір для чищення снігу – корисні предмети, які стануть у нагоді з першими холодами. Зазвичай до складу набору входить щітка, розкладна лопата, рукавички. За допомогою них можна розчистити авто від снігу та льоду.

Масажна подушка – ще один оригінальний подарунок на День автомобіліста. Робота водія потребує довготривалого сидіння, яке погано впливає на стан здоров’я. Масажна подушка допоможе водію розслабитися та зняти втому.

Окрім свята автомобіліста, у жовтні є ще багато цікавих подій. Зазирайте у календар свят на жовтень 2020, щоб не забути привітати своїх близьких.