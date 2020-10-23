У жовтні 2020 українці відпочиватимуть 9 днів. Також буде державне свято – День захисника України. Він також має статус вихідного дня.

У 2020 році День захисника України припадає на середу, тому можна буде відпочити один день серед тижня.

Читайте: Вихідні у 2020: скільки відпочиватимуть українці

Усього у жовтні 2020 року буде 5 субот і 4 неділі.

У другій місяць осені в Україні переводять годинник на зимовий час. Процедура відбувається в останню неділю місяця і цього року припадає на 25 жовтня.

Церковний календар на жовтень 2020

14 жовтня в Україні святкують Покрову Пресвятої Богородиці, що відноситься до п’яти великих православних свят. Ця дата з’явилась у 1164 році, коли князь Андрій Боголюбський постановив у цей день шанувати воїнів-захисників.

Тривалих постів у жовтні немає, тільки одноденні – у середу та п’ятницю.

Про інші церковні свята можна дізнатись у церковному календарі на жовтень 2020.