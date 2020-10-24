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Факти / Lifestyle

День ангела Зінаїди – привітання у віршах, СМС і картинках

24 жовтня іменини відзначає Зінаїда. День приурочений пам’яті  учениці Зінаїди Тарсійської, яка разом з сестрою Філонолой прийняли християнство і поширювали Євангеліє різними містами.

Ім’я Зінаїда має давньогрецьке коріння та походить від словосполучень народжена Зевсом, з роду Зевса та божественна дочка.

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За однією з версій, ім’я походить від чоловічого імені Зенаіс, яке було особливо популярно в стародавній Греції.  На латинській ім’я означає – турботлива, в арабській мові – красива.

Скорочено-пестливо Зінаїду часто називають Зіна, Зинуля, Зінуся та Іна.

Зінаїда красива та розумна. Вона вміє ефектно себе подати серед людей. Зінаїда сильна і стійка особистість. Жінки з таким ім’ям рідко бачать перешкоди на шляху та завжди досягають своєї мети.

Згідно з церковним календарем, значиться два імені – Зінаїда і Зіна. Іменини люди з цими іменами відзначають кілька разів на рік, адже у православних писаннях є дві святі з таким іменем.

Сьогодні Факти ICTV підготували оригінальні привітання з Днем ангела Зінаїди. Надішліть листівки, СМС і вірші вашим знайомим, і нехай їх завжди оберігає ангел-хранитель.

Душевні й добрі вірші та СМС-привітання з Днем ангела Зінаїди

***

Зінаїда — наше чудо,
В світі кращої нема.
Добра ти і благородна,
І красива і мила.
З іменинами вітаєм,
І бажаєм ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!

***

Хай Ангел — Охоронець вночі
Запалить тобі три свічі…
Перша свіча – за любов:
Даруй її знову і знов.
Друга – за доброту,
правду і чесноту…
Третя свіча – оберіг
Від всіх негараздів і лих.

***

Вітаємо, Зінаїду з іменинами!
День Ангела — важливий день в житті.
Хай будуть всі стежки твої щасливими,
І сонце ясно світить на путі.

Хай віра і любов, добро з надією
З тобою поруч віддано ідуть.
Потішить Ангел здійсненою мрією,
А рідні дуже люблять й бережуть.

***

Сьогодні Зіна лиш для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.

І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка – шкряботушка,
Посмикала за вушко,

І котик походжає —
Тобі добра бажає.

***

Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Зінаїда, наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочем побажать сьогодні
В цей святковий для Вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для Вас!

***

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Жовтень був насичений великими церковними святами, такі як: Покрова Пресвятої Богородиці, День пам’яті апостола Фоми та зачаття Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна.

Наприкінці місяця на нас чекають ще два значущі свята – Іверської ікони Божої Матері та апостола та євангеліста Луки.

Фото: Dreamstime

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