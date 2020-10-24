У світі 24 жовтня відзначається День ООН. Свято було проголошено у 1947 році і було приурочене до річниці набуття чинності у 1945 році Статуту ООН.

ООН – міжнародна організація держав, яка була створена після Другої світової війни, заради підтримки і зміцнення миру, безпеки і співробітництва між країнами. До слова, Україна є однією з країн засновниць ООН. Наразі в ООН входить 193 держави.

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Також 24 жовтня відзначають Всесвітній день боротьби з поліомієлітом.

Поліомієліт – вірусне захворювання, яке вражає нервову систему людини і викликає паралічі, парези та атрофію м’язових тканин, що призводить до смерті або інвалідності.

Іменини: Олександр, Анатолій, Вікторія, Зинаїда, Іларіон, Йосип, Лев, Макар, Моїсей.

Народні прикмети на 24 жовтня:

Якщо помітите ясний місяць, то це до заморозків.

Туман спускається – до відлиги.

Якщо побачите, що домашня птиця ховає голову під крило – до холоду.

Що не можна робити 24 жовтня:

Заборонено залишати вдома безлад.

Не можна гратися з вогнем.

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