День тещі 2020: що подарувати

Міжнародний день тещі щороку відзначають у четверту неділю жовтня. Це свято було придумане як альтернатива Дню матері. У 2020 році воно припадає на 25 жовтня.

Факти ICTV список, що можна подарувати на День тещі.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Ідеї подарунків:

Насіння незвичних квітів, ягід чи дерев

Багато тещ захоплюються садівництвом та городництвом. Тому хорошим подарунком буде насіння красивих квітів, які можна висадити на клумбах чи у горшках. А також рідкісних та незвичних фруктів чи овочів, які ваша теща давно хотіла, але не могла собі дозволити.

Окрім того, до цього списку можна додати різне приладдя для садівництва, садові гойдалки чи гамак.

Цукерки

Цукерки звичайно стандартний подарунок. Але якщо ваша теща солодкоїжка, тоді це те, що треба. Можна обрати незвичні на смак солодощі з швейцарського чи бельгійського шоколаду. Є велика кількість корисних солодощів, які не містять глютен, цукор та крохмаль.

Окрім того, альтернативою може бути букет з цукерок.

Набір постільної білизни, рушників

Жінки у будь-якому віці люблять домашній затишок. Для такого випадку підійде комплект дорогої постільної білизни з жакарду, сатину, шовку чи бязі, а також набір рушників з м’якої махри.

Наразі на ринку великий вибір різноманітних тканин, які сподобаються другій мамі на День тещі.

Сертифікат до СПА-салону

Один з хороших подарунків буде сертифікат на СПА-процедуру у салоні. Наразі є багато різноманітних масажів як лікувальних, так і профілактичних, різноманітні обгортання. Такі процедури не лише дадуть змогу розслабитись, але і покращать здоров’я.

Приготувати вечерю

Ще одним подарунком може стати приготування вечері власними руками. Це може бути пиріг, торт чи запечене м’ясо. Здивуйте і приготуйте на вечерю її улюблені страви або просто запропонуйте виїхати сім’єю за місто на шашлики.

Календар свят на жовтень

У календарі свят на жовтень 2020 налічується 13 визначних дат. Найбільшим святом вважається День захисника України, день українського козацтва – 14 жовтня. Також у цей день святкують Покрову Пресвятої Богородиці.