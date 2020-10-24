Погода на 24 жовтня 2020 вУкраїні – прогноз погоди на сьогодні

Синоптики обіцяють в Україні теплу погоду, однак у деяких областей короткочасні опади.

На Заході країни вдень пройдуть дощі. Температура вдень 14-17°, вночі 7-10°.

У північних регіонах також прогнозують опади. Повітря прогріється до 17° вдень і до 10° ночі.

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У центральних областях буде хмарною з проясненнями, без опадів. Стовпчики термометрів покажуть 15-18° вдень і 7-10° вночі.

На Сході також буде досить ясно та сухо. Температура вдень 14-16°, вночі 6-8°.

Жителям південних регіонів потрібно приготуватися до теплої та сухої погоди. Повітря вдень прогріється до 23°, вночі до 11°.

Погода в листопаді

У листопаді 2020 року середня місячна температура в Україні очікується у діапазоні +1 +8, а в Карпатах – від 0 до +3.

За даними Укргідрометцентру, такі температурні показники близькі до середніх багаторічних значень у західних областях, а для інших регіонів країни – на 1-1,5 градуси вище середніх.

Детально про те, якою буде погода в Україні в листопаді – читайте на Фактах ICTV.