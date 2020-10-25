День автомобіліста і дорожника в Україні: привітання у віршах, СМС і картинках

25 жовтня в Україні відзначають День автомобіліста і дорожника, Факти ICTV підготували для вас найкращі привітання у СМС, віршах та листівках.

Історія свята

Професійне свято всіх працівників дорожнього господарства України і автолюбителів, яке відзначається щороку в останню неділю жовтня. Мало хто знає, що це свято було запроваджене ще за часів СРСР у 1980 році, указом Про святкові і пам’ятні дні. Проте спочатку мало назву День водія. Тоді його святкували у дусі епохи – із врученням грамот і орденів за заслуги в цій галузі.

У 1993 році президент вже незалежної України Леонід Кравчук підписав указ про встановлення цього свята на державному рівні. Було також вирішено присвятити цей день не тільки водіям, а й іншим працівникам сфери автотранспортного господарства.

Привітання у віршах

Хай весело гуде мотор,

Хай на шляху не жде затор,

Хай неприємність обмине,

Хай не скінчається пальне,

Без ям хай буде завжди шлях,

Хай не лежить на ньому цвях,

В дорозі янгол кожну мить

Нехай тебе, водій, хранить!

***

Всіх тих, чий улюблений звук – шурхіт шин,

І тих, кого дорога надихає,

Хто життя не мислить без машин

Та без керма себе не уявляє, –

У святковий день привітати ми хочемо,

І нехай подовше свято триває,

Удачі й щасливої дороги

Бажаємо всім у День автомобіліста!

***

Усіх, хто життя своє присвятив

Автотранспорту і машинам,

Техобслуговуванню і ремонту,

Знає толк в моторах і шинах.

Вітаємо зі святом, друзі,

Нехай улюбленою буде робота,

Нехай вас гріє близьких любов

І начальства щира турбота.

СМС привітання

Вітаю з Днем автомобіліста. Нехай машина завжди буде на ходу, нехай в житті будуть повороти тільки на краще. Бажаю впевненості за кермом, успіху в будь-якій поїздці, удачі на будь-якій дорозі і щастя в кожному дні.

***

Всіх автомобілістів і любителів вітаємо з професійним святом! Бажаємо гладенької дороги, правильної розмітки, завжди зеленого світла і повного баку! Нехай ваші чотириколісні вихованці завжди сито бурчать, заводяться з півоберту і радують лихою їздою своїх власників! Ні цвяха, ні жезла!

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Нехай сьогодні тобі посміхається шлях!

Нехай швидкість прийде тобі на підмогу!

Ти сьогодні привітати колег не забудь,

Тих, що ділять з тобою дорогу!

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Ні цвяха, ні жезла! – традиційно бажають водієві. І я не стану винятком. Нехай всі працівники поліції, що зустрічаються на твоєму шляху, не помічають твій автомобіль! Нехай фари твого “залізного коня” завжди світять яскраво, мотор під капотом реве впевнено, колеса ніколи не проколюються, двірники не ламаються, гальма не відмовляють і бензин не закінчується! Будь завжди в потрібному місці та в потрібний час! З Днем автомобіліста тебе, друже! Зі святом!

Привітання в картинках: