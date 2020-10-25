25 жовтня – 298 день року. Які свята припадають на цю дату, прикмети і що не можна робити, читайте на Фактах ICTV.
25 жовтня – яке сьогодні свято
У світі відзначають Європейський день юстиції, а також Міжнародний день боротьби жінок за мир. Останнє свято закликане звернути увагу на питання нерівності жінок та їхньої боротьби за свої права у світі.
За православним календарем, сьогодні вшановують пам’ять трьох мучеників – Прова, Андроніка і Тараха.
Іменини 25 жовтня
День ангела у цей день святкують Андронік, Іван, Кузьма, Макар, Пров, Тарас, Тарах, Федот та Феодосій.
Читайте: Календар свят на жовтень 2020
Прикмети на 25 жовтня
- тьмяні зірки – до теплої погоди, яскраві – морози близько;
- багато зірок на небі – наступного року буде гарний врожай;
- вітряна погода віщує швидкий прихід зими.
Що не можна робити 25 жовтня
- цього дня не можна нікого ображати, сказане та зроблене зло повернеться сторицею;
- не варто сьогодні прати та прибирати, так можна прогнати з дому щастя;
- варто приймати всіх гостей, вони принесуть у дім процвітання та благодать.
Календар церковних свят на 2020 рік
У другий осінній місяць українців чекає ще два великих церковних свята – Іверської ікони Божої Матері 26 числа і день пам’яті апостола і євангеліста Луки 31 числа.
Листопад та грудень також принесуть чимало таких днів.
Повний календар церковних свят на 2020 рік дивіться на сайті Факти ICTV.