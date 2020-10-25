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Факти / Lifestyle

День боротьби жінок за мир: яке свято 25 жовтня

25 жовтня – 298 день року. Які свята припадають на цю дату, прикмети і що не можна робити, читайте на Фактах ICTV.

25 жовтня – яке сьогодні свято

У світі відзначають Європейський день юстиції, а також Міжнародний день боротьби жінок за мир. Останнє свято закликане звернути увагу на питання нерівності жінок та їхньої боротьби за свої права у світі.

За православним календарем, сьогодні вшановують пам’ять трьох мучеників – Прова, Андроніка і Тараха.

Іменини 25 жовтня

День ангела у цей день святкують Андронік, Іван, Кузьма, Макар, Пров, Тарас, Тарах, Федот та Феодосій.

Читайте: Календар свят на жовтень 2020

Прикмети на 25 жовтня

  • тьмяні зірки – до теплої погоди, яскраві – морози близько;
  • багато зірок на небі – наступного року буде гарний врожай;
  • вітряна погода віщує швидкий прихід зими.

Що не можна робити 25 жовтня

  • цього дня не можна нікого ображати, сказане та зроблене зло повернеться сторицею;
  • не варто сьогодні прати та прибирати, так можна прогнати з дому щастя;
  • варто приймати всіх гостей, вони принесуть у дім процвітання та благодать.

Календар церковних свят на 2020 рік

У другий осінній місяць українців чекає ще два великих церковних свята – Іверської ікони Божої Матері 26 числа і день пам’яті апостола і євангеліста Луки 31 числа.

Листопад та грудень також принесуть чимало таких днів.

Повний  календар церковних свят на 2020 рік дивіться на сайті Факти ICTV.

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