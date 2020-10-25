День тещі в Україні: короткі привітання та листівки

Міжнародний день тещі щороку святкують в четверту неділю жовтня. У 2020 році цей день припав на 25 жовтня.

Це свято почали відзначати у США у 1934 році. Декілька років по тому естафету підхопили країни Латинської Америки та Європи, з часом воно стало одним з найулюбленіших в усьому світі.

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Факти ICTV підготували короткі привітання та листівки до Дня тещі.

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Вітаю з Днем тещі! Я ціную вас і люблю. Будьте завжди щасливі та здорові, а мрії нехай збуваються!

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З Днем тещі! Здоров’я вам міцного на довгі роки. Завжди нам допомагайте своїми цінними порадами та залишайтесь усміхненими і щасливими!

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З Днем тещі вітаємо вас! Найперше хочу побажати, щоб вас цінували, любили та берегли. А здоров’я – не підводило.

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З Днем тещі! Бажаю вам родинного тепла, радості та здоров’я. Нехай діти вас оберігають, люблять та радують вас своїми досягненнями.

Календар свят на листопад

У календарі свят на листопад 2020 налічується 25 визначних дат. Більшість з них присвячені професійним святам.

Найбільші дати – День української мови та писемності (9 листопада), Міжнародний день студентів (17 листопада) та День гідності та Свободи (12 листопада).

У листопаді українці відпочиватимуть дев’ять днів, а додаткових вихідних не буде.