26 жовтня – День ангела Злати. Це ім’я має слов’янське коріння і означає золота, безцінна, багата.

Власниці імені дуже романтичні і непередбачувані, вони люблять дивувати і робити сюрпризи. Нерідко дівчата з таким ім’ям мають творчі таланти і намагаються реалізуватися у мистецтві.

В іменини Злати 26 жовтня Факти ICTV підготували найкращі привітання у картинках, віршах та СМС.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Привітання з Днем ангела Злати у віршах

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Красою відома наша Злата,

Багатством та повнотою душі.

Хай буде кожен день святом,

Нехай щастить тобі у житті!

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Красунечко Злато,

Тобі я бажаю

Посмішок багато

І радості без краю!

***

Тебе сьогодні я

Вітаю, Злато,

Бажаю, щоб завжди була

Ти на любов багата.

Привітання з іменинами Злати у СМС

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Будь завжди така ж мила,

Добра, розумна і багата,

Ми тебе всі вітаємо

З іменинами, Злато!

***

Злато, зі святом тебе!

Ти прекрасна та чарівна!

Тобі я бажаю –

Будь коханою та успішною.

***

Злато, від душі вітаю тебе

І бажаю любові і позитиву,

Нехай теплом оточує сім’я,

Будь завжди щаслива.

Привітання з Днем ангела Злати у картинках

Календар церковних свят

У листопаді та грудні українцям залишилося відзначити низку великих церковних свят.

Серед них – день пам’яті святих Сави, Варвари і Миколи.

Докладний календар церковних свят на 2020 рік дивіться на Фактах ICTV.