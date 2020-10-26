26 жовтня – День ангела Злати. Це ім’я має слов’янське коріння і означає золота, безцінна, багата.
Власниці імені дуже романтичні і непередбачувані, вони люблять дивувати і робити сюрпризи. Нерідко дівчата з таким ім’ям мають творчі таланти і намагаються реалізуватися у мистецтві.
В іменини Злати 26 жовтня Факти ICTV підготували найкращі привітання у картинках, віршах та СМС.
Читайте: Календар державних свят на 2020 рік
Привітання з Днем ангела Злати у віршах
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Красою відома наша Злата,
Багатством та повнотою душі.
Хай буде кожен день святом,
Нехай щастить тобі у житті!
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Красунечко Злато,
Тобі я бажаю
Посмішок багато
І радості без краю!
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Тебе сьогодні я
Вітаю, Злато,
Бажаю, щоб завжди була
Ти на любов багата.
Привітання з іменинами Злати у СМС
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Будь завжди така ж мила,
Добра, розумна і багата,
Ми тебе всі вітаємо
З іменинами, Злато!
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Злато, зі святом тебе!
Ти прекрасна та чарівна!
Тобі я бажаю –
Будь коханою та успішною.
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Злато, від душі вітаю тебе
І бажаю любові і позитиву,
Нехай теплом оточує сім’я,
Будь завжди щаслива.
Привітання з Днем ангела Злати у картинках
Календар церковних свят
У листопаді та грудні українцям залишилося відзначити низку великих церковних свят.
Серед них – день пам’яті святих Сави, Варвари і Миколи.
Докладний календар церковних свят на 2020 рік дивіться на Фактах ICTV.