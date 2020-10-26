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Факти / Lifestyle

Хмарно, але без опадів: погода на 26 жовтня 2020

Синоптики обіцяють в Україні теплу погоду, однак у більшості областей буде хмарно. Опади передбачаються тільки в Одеській області.

На Заході країни температура вдень становитиме 14-17°, вночі 8-10°.

У північних регіонах також прогнозують хмарність. Повітря прогріється до 16° вдень і до 7° ночі.

ЧитайтеБез зими і з аномальною спекою. Як змінюється клімат в Україні

У центральних областях буде хмарною з проясненнями, без опадів. Стовпчики термометрів покажуть 15-18° вдень і 7-10° вночі.

На Сході також буде досить ясно та сухо. Температура вдень 13-16°, вночі 3-8°.

Жителям південних регіонів потрібно приготуватися до теплої та сухої погоди. Повітря вдень прогріється до 23°, вночі до 9°.

Погода на 26 жовтня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в листопаді

У листопаді 2020 року середня місячна температура в Україні очікується у діапазоні +1 +8, а в Карпатах – від 0 до +3.

За даними Укргідрометцентру, такі температурні показники близькі до середніх багаторічних значень у західних областях, а для інших регіонів країни – на 1-1,5 градуси вище середніх.

Детально про те, якою буде погода в Україні в листопаді – читайте на Фактах  ICTV.

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