26 жовтня у світі відзначають Міжнародний день шкільних бібліотек. У православній церкві цього дня особливо шанують Іверскую ікону Пресвятої Богородиці або Привратница. Вважалося, що сьогодні обов’язково потрібно було паритися у лазні.
26 жовтня День ангела відзначають: Веніамін, Інокентій, Карпа, Микита, Трохим.
Народні прикмети на 26 жовтня
- Півень ввечері закукурікав – до зміни погоди.
- Півні рано вранці заспівали – до потепління.
- Хмари швидко по небу біжать з півдня – до негоди.
- Сонце сходить з-за хмар – до зміни погоди.
- Хмари червоного кольору – до дощу.
- Хмари з півдня йдуть – до поривчастого вітру.
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Що не можна робити 26 жовтня:
- У цей день категорично заборонено лаятися та лихословити.
- Також не можна займатися рукоділлям й працювати по дому.
Календар церковних свят на 2020 рік
У другий осінній місяць українців чекає ще два великих церковних свята – Іверської ікони Божої Матері 26 числа і день пам’яті апостола і євангеліста Луки 31 числа.
Листопад та грудень також принесуть чимало таких днів.
Повний календар церковних свят на 2020 рік дивіться на сайті Факти ICTV.