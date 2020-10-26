26 жовтня у світі відзначають Міжнародний день шкільних бібліотек. У православній церкві цього дня особливо шанують Іверскую ікону Пресвятої Богородиці або Привратница. Вважалося, що сьогодні обов’язково потрібно було паритися у лазні.

26 жовтня День ангела відзначають: Веніамін, Інокентій, Карпа, Микита, Трохим.

Народні прикмети на 26 жовтня

Півень ввечері закукурікав – до зміни погоди.

Півні рано вранці заспівали – до потепління.

Хмари швидко по небу біжать з півдня – до негоди.

Сонце сходить з-за хмар – до зміни погоди.

Хмари червоного кольору – до дощу.

Хмари з півдня йдуть – до поривчастого вітру.

Читайте: Календар свят на жовтень 2020

Що не можна робити 26 жовтня:

У цей день категорично заборонено лаятися та лихословити.

Також не можна займатися рукоділлям й працювати по дому.

Календар церковних свят на 2020 рік

У другий осінній місяць українців чекає ще два великих церковних свята – Іверської ікони Божої Матері 26 числа і день пам’яті апостола і євангеліста Луки 31 числа.

Листопад та грудень також принесуть чимало таких днів.

Повний календар церковних свят на 2020 рік дивіться на сайті Факти ICTV.