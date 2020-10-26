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Факти / Lifestyle

На освітленій сонцем поверхні Місяця є вода – NASA

Дослідники NASA знайшли воду на освітленій сонцем поверхні Місяця.

Молекули H2O було виявлено в кратері Клавіус – одному із найбільших кратерів супутника.

– Це відкриття змінює наше розуміння місячної поверхні і порушує інтригуючі питання про ресурси, що мають значення для дослідження глибокого космосу, – розповів директор Відділу астрофізики в Управлінні наукової місії в штаб-квартирі NASA у Вашингтоні.

Кількість виявленої води на Місяці відносно невелика – це приблизно 0,3 л пляшка води.

Для порівняння, найбільша пустеля світу Сахара має в 100 разів більшу кількість води.

Цікаво, що без щільної атмосфери на Місяці вода повинна випаровуватися в космосі: наразі дослідникам потрібно з’ясувати, чому цього не відбувається.

– Щось генерує воду, і щось там, мабуть, її затримує, – зазначають науковці.

Таким чином, NASA доводить, що вода може розподілятися на всій  поверхні Місяця, не обмежуючись холодними, затіненими місцями.

Гіпотеза про те, що вода на Місяці може зберігатися лише в тих кратерах, куди не проникає сонячне проміння, існувала з 1960-х років.

Теоретично місячні запаси можуть забезпечити водою перших колоністів, а в майбутньому – зародження рослинності на Місяці.

Джерело: NASA

Фото: Dreamstime

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