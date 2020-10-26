У вівторок, 27 жовтня, синоптики прогнозують суху погоду на всій території України.

Температура повітря майже у всіх регіонах – від +12 до +15.

Тільки на півдні тепліше – в діапазоні +16 +18.

У Києві без опадів, вночі 6-8, а вдень 13-15 вище нуля.

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У середу, 28 жовтня, погода не зміниться – мінлива хмарність, без опадів.

У південних областях +18, в центрі +16, у східних областях – до +14, на півночі +15, на заході країни – від +13 до +16.

У столиці сухо, вночі 6-8 градусів тепла, вдень до +15.

У четвер, 29 жовтня, очікується сонячна погода, похолодає на кілька градусів.

У північних областях місцями +10 +12, у південних – від +14 до +17, у центрі, на сході та заході +11 +14.

У Києві сонце, вночі 6-8, вдень 12-14 градусів тепла.

У п’ятницю, 30 жовтня, невеликі дощі можливі на заході та сході країни, а також у Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях.

Температура в південних областях – в межах +15 +17, на півночі +10 +14.

На сході +11 +16, у західних областях +10 +14 і в центрі +11 +15.

У столиці без опадів, вночі 6-8, вдень до 14 градусів тепла.

Погода у листопаді 2020

За прогнозами синоптиків, у листопаді 2020 середня місячна температура очікується в діапазоні +1 +8, що на 1-1,5 градуси вище середніх значень.

Водночас на сході, а також у Сумській області місячну кількість опадів прогнозують на рівні 28-32 мм, що трохи нижче норми.

А на решті території – в межах багаторічних значень (37-65 мм), в горах – до 110 мм