День ангела Назара святкують 27 жовтня. Цього дня шанують пам’ять святого мученика Назарія, який був свідком віри Христової та зцілював хворих, повставав проти ідолопоклонства.

З давньоєврейської це ім’я означає присвячений Богу.

Власники імені Назарій спокійні та відповідальні. Вони добре навчаються у школі, багато читають, мають багато друзів.

Володарі імені, які народились восени, хороші майстри, а справи роблять лише після того, як обдумають все.

Аби ви могли привітати своїх рідних та близьких з іменинами, ми зібрали для вас найкращі вірші, СМС та листівки.

Привітання у віршах

*****

Твоє ім’я Назаре, тверде мов скеля,

На якій, твій покровитель збудував,

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Щоб ангел тебе надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях,

Завжди тобі допомагав.

Живи з любов’ю до людей,

І ця любов тобі воздасться,

Здоров’ям, радістю душі,

Роками довгими віддасться!

*****

У Назара нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправила крила,

Кожне серце тут зігріла

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Привітання у прозі

*****

Щиро вітаємо тебе, Назарій, з Днем ангела! Бажаємо, щоб твій ангел тебе завжди оберігав. Щастя, успіхів та великих звершень!

*****

Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій охоронець буде завжди поруч у хвилини радості, смутку, кохання та розчарувань. Бажаю, щоб він тебе завжди піднімав, коли ти впадеш, втішав, коли плакатимеш, радів разом з тобою.

*****

Щиро вітаємо тебе з Днем ангела! Бажаємо, щоб твоєму ангелу-охоронцю ніколи не потрібно було тебе оберігати від нещастя та невдач!

Привітання у СМС

*****

В День Ангела, Назар, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

*****

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо – ти такий!

Назар, тебе вітаєм,

З днем народження твоїм,

І тобі одне бажаєм –

Будь завжди ти золотим!

Привітання в листівках

Календар церковних свят

У листопаді та грудні українцям залишилося відзначити низку великих церковних свят.

Серед них – день пам’яті святих Сави, Варвари і Миколи.

Докладний календар церковних свят на 2020 рік дивіться на Фактах ICTV.