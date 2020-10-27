День ангела Назара святкують 27 жовтня. Цього дня шанують пам’ять святого мученика Назарія, який був свідком віри Христової та зцілював хворих, повставав проти ідолопоклонства.
З давньоєврейської це ім’я означає присвячений Богу.
Власники імені Назарій спокійні та відповідальні. Вони добре навчаються у школі, багато читають, мають багато друзів.
Володарі імені, які народились восени, хороші майстри, а справи роблять лише після того, як обдумають все.
Аби ви могли привітати своїх рідних та близьких з іменинами, ми зібрали для вас найкращі вірші, СМС та листівки.
Привітання у віршах
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Твоє ім’я Назаре, тверде мов скеля,
На якій, твій покровитель збудував,
Христову церкву, що стоїть віками,
І за яку він до кінця стояв.
Тож будь також завжди рішучий,
Щоб ангел тебе надихав,
У всіх ділах і добрих починаннях,
Завжди тобі допомагав.
Живи з любов’ю до людей,
І ця любов тобі воздасться,
Здоров’ям, радістю душі,
Роками довгими віддасться!
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У Назара нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправила крила,
Кожне серце тут зігріла
Читайте: Календар державних свят на 2020 рік
Привітання у прозі
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Щиро вітаємо тебе, Назарій, з Днем ангела! Бажаємо, щоб твій ангел тебе завжди оберігав. Щастя, успіхів та великих звершень!
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Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій охоронець буде завжди поруч у хвилини радості, смутку, кохання та розчарувань. Бажаю, щоб він тебе завжди піднімав, коли ти впадеш, втішав, коли плакатимеш, радів разом з тобою.
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Щиро вітаємо тебе з Днем ангела! Бажаємо, щоб твоєму ангелу-охоронцю ніколи не потрібно було тебе оберігати від нещастя та невдач!
Привітання у СМС
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В День Ангела, Назар, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
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Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо – ти такий!
Назар, тебе вітаєм,
З днем народження твоїм,
І тобі одне бажаєм –
Будь завжди ти золотим!
Привітання в листівках
Календар церковних свят
У листопаді та грудні українцям залишилося відзначити низку великих церковних свят.
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Докладний календар церковних свят на 2020 рік дивіться на Фактах ICTV.