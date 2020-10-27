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Факти / Lifestyle

День ангела Назара: значення імені, привітання у прозі, СМС, віршах та листівках

День ангела Назара святкують 27 жовтня. Цього дня шанують пам’ять святого мученика Назарія, який був свідком віри Христової  та зцілював хворих, повставав проти ідолопоклонства.

З давньоєврейської це ім’я означає присвячений Богу.

Власники імені Назарій спокійні та відповідальні. Вони добре навчаються у школі, багато читають, мають багато друзів.

Володарі імені, які народились восени, хороші майстри, а справи роблять лише після того, як обдумають все.

Аби ви могли привітати своїх рідних та близьких з іменинами, ми зібрали для вас найкращі вірші, СМС та листівки.

Привітання у віршах

*****

Твоє ім’я Назаре, тверде мов скеля,
На якій, твій покровитель збудував,
Христову церкву, що стоїть віками,
І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,
Щоб ангел тебе надихав,
У всіх ділах і добрих починаннях,
Завжди тобі допомагав.

Живи з любов’ю до людей,
І ця любов тобі воздасться,
Здоров’ям, радістю душі,
Роками довгими віддасться!

*****

У Назара нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправила крила,
Кожне серце тут зігріла

ЧитайтеКалендар державних свят на 2020 рік

Привітання у прозі

*****

Щиро вітаємо тебе, Назарій, з Днем ангела! Бажаємо, щоб твій ангел тебе завжди оберігав. Щастя, успіхів та великих звершень!

*****

Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій охоронець буде завжди поруч у хвилини радості, смутку, кохання та розчарувань. Бажаю, щоб він тебе завжди піднімав, коли ти впадеш, втішав, коли плакатимеш, радів разом з тобою.

*****

Щиро вітаємо тебе з Днем ангела! Бажаємо, щоб твоєму ангелу-охоронцю ніколи не потрібно було тебе оберігати від нещастя та невдач!

Привітання у СМС

*****

В День Ангела, Назар, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!

*****

Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо – ти такий!

Назар, тебе вітаєм,
З днем народження твоїм,
І тобі одне бажаєм –
Будь завжди ти золотим!

Привітання в листівках

День ангела Назара – привітання та значення імені День ангела Назара – привітання та значення імені День ангела Назара – привітання та значення імені День ангела Назара – привітання та значення імені День ангела Назара – привітання та значення імені

Календар церковних свят

У листопаді та грудні українцям залишилося відзначити низку великих церковних свят.

Серед них – день пам’яті святих Сави, Варвари і Миколи.

Докладний календар церковних свят на 2020 рік дивіться на Фактах ICTV.

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