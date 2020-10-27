27 жовтня у світі відзначають День свекрухи, а віряни вшановують пам’ять Параскеви Сербської.

27 жовтня День ангела відзначають: Гнат, Назар, Микита, Микола, Параскева.

Народні прикмети на 27 жовтня

Якщо в цей день на дорогах багато бруду, то через чотири тижні встановиться справжня зима.

Яскраве зоряне небо – до багатого врожаю.

Ворони розкричалися – до відлиги.

Дощ у цей день обіцяє хороший врожай пшениці наступного року.

Якщо ж стоїть суха та вітряна погода, то наступний рік буде посушливим і неврожайним.

Похмура і сніжна погода віщує негоду в кінці травня.

Ліс інеєм покрився – в наступному році овес вродить.

Якщо на горобині багато ягід, наступне літо буде дощовим.

Якщо нора їжака з краю лісу розташована, зима буде тепла, а якщо в середині – морозна.

Читайте: Календар свят на жовтень 2020

Що не можна робити 27 жовтня:

У цей день важливо дотримуватися традицій – на Параску з пшениці нового врожаю варили кашу й заправляли її свіжою лляною олією. Під час обрядової трапези дякували Господу за свіже лляне масло і нове пшоно.

Одна з традицій сьогодні – хвалитися своїм рукоділлям. Хто з молодиць цього не зробить, ще рік у дівках сидітиме.

Календар церковних свят на 2020 рік

У другий осінній місяць українців чекає ще два великих церковних свята – Іверської ікони Божої Матері 26 числа і день пам’яті апостола і євангеліста Луки 31 числа.

Листопад та грудень також принесуть чимало таких днів.

Повний календар церковних свят на 2020 рік дивіться на сайті Факти ICTV.