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Факти / Lifestyle

День свекрухи: свято 27 жовтня

27 жовтня у світі відзначають День свекрухи, а віряни вшановують пам’ять Параскеви Сербської.

27 жовтня День ангела відзначають: Гнат, Назар, Микита, Микола, Параскева.

Народні прикмети на 27 жовтня

  • Якщо в цей день на дорогах багато бруду, то через чотири тижні встановиться справжня зима.
  • Яскраве зоряне небо – до багатого врожаю.
  • Ворони розкричалися – до відлиги.
  • Дощ у цей день обіцяє хороший врожай пшениці наступного року.
  • Якщо ж стоїть суха та вітряна погода, то наступний рік буде посушливим і неврожайним.
  • Похмура і сніжна погода віщує негоду в кінці травня.
  • Ліс інеєм покрився – в наступному році овес вродить.
  • Якщо на горобині багато ягід, наступне літо буде дощовим.
  • Якщо нора їжака з краю лісу розташована, зима буде тепла, а якщо в середині – морозна.

Читайте: Календар свят на жовтень 2020

Що не можна робити 27 жовтня:

  • У цей день важливо дотримуватися традицій – на Параску з пшениці нового врожаю варили кашу й заправляли її свіжою лляною олією. Під час обрядової трапези дякували Господу за свіже лляне масло і нове пшоно.
  • Одна з традицій сьогодні – хвалитися своїм рукоділлям. Хто з молодиць цього не зробить, ще рік у дівках сидітиме.

Календар церковних свят на 2020 рік

У другий осінній місяць українців чекає ще два великих церковних свята – Іверської ікони Божої Матері 26 числа і день пам’яті апостола і євангеліста Луки 31 числа.

Листопад та грудень також принесуть чимало таких днів.

Повний  календар церковних свят на 2020 рік дивіться на сайті Факти ICTV.

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