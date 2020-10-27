Стамен Григоров – Гугл створив новий дудл

Google 27 жовтня присвятив дудл Станему Григорову – болгарському лікарю та мікробіологу. Він народився цього дня 142 роки тому.

Найбільше вчений запам’ятався двома відкриттями – бактерія для ферментації йогурту та розробка вакцини проти туберкульозу.

У дудлі від Google представлена ілюстрація Григорова серед безлічі видів йогурта.

Станем Григоров навчався у Франції на факультеті природничих наук і в Швейцарії на медичному факультеті.

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Одного разу вчений зацікавився рецептом традиційного болгарського йогурта і вирішив вивчити продукт під мікроскопом. У підсумку він виявив мікроорганізм, який відповідає за ферментацію йогурту – Lactobacillus bulgaricus.

Григоров також зробив істотний внесок в розробку першої вакцини проти туберкульозу і розробив найкращий на той час метод лікування.

Дудл з Джанні Родарі

Google 23 жовтня присвятив дудл Джанні Родарі – видатному італійському письменнику. В Україні він став відомим як автор персонажів Чипполіно та Джельсоміно.

У світі письменник та журналіст Джанні Родарі відомий як один із найвпливовіших дитячих авторів ХХ століття. Його історії перекладені понад 20 мовами.