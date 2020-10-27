В Україні в 2020 році будуть відзначатися безліч державних свят, а деякі з них будуть навіть вихідними.
Варто зазначити, що частина них мають точну дату, а частина свят є перехідними і щороку відзначаються в різні дні.
Січень:
- 1 січня – Новий рік;
- 7 січня – Різдво Христове;
- 22 січня – День Соборності України;
- 24 січня – День зовнішньої розвідки України;
- 29 січня – День пам’яті Героїв Крут.
Лютий:
- 15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав;
- 20 лютого – День соціальної справедливості;
- 20 лютого – День Героїв Небесної Сотні;
- 21 лютого – Міжнародний день рідної мови.
Березень:
- 8 березня – Міжнародний жіночий день;
- 14 березня – День українського добровольця;
- 14 березня – День землевпорядника;
- 15 березня – День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення;
- 18 березня – працівника податкової та митної справи України;
- 24 березня – Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз;
- 25 березня – День Служби безпеки України;
- 26 березня – День Національної гвардії України.
Квітень:
- 5 квітня – День геолога;
- 12 квітня – День працівників ракетно-космічної галузі України;
- 17 квітня – День пожежної охорони;
- 18 квітня – День пам’яток історії та культури;
- 18 квітня – День довкілля;
- 19 квітня – Пасха (Великдень);
- 28 квітня – День охорони праці;
- 30 квітня – День прикордонника України.
Травень:
- 1 травня – День праці;
- 6 травня – День піхоти;
- 8 травня – День пам’яті та примирення;
- 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги);
- 10 травня – День матері;
- 15 травня – Міжнародний день сім’ї;
- 16 травня – День Європи;
- 16 травня – День науки;
- 17 травня – День пам’яті жертв політичних репресій;
- 18 травня – День резервіста України;
- 18 травня – День боротьби за права кримськотатарського народу;
- 20 травня – День банківських працівників;
- 23 травня – День морської піхоти України;
- 24 травня – День слов’янської писемності і культури;
- 29 травня – Міжнародний день миротворців;
- 30 травня – День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження;
- 31 травня – День хіміка.
Червень:
- 1 червня – День захисту дітей;
- 6 червня – День журналіста;
- 7 червня – Трійця;
- 7 червня – День працівників водного господарства;
- 7 червня – День працівників місцевої промисловості;
- 12 червня – День працівника фондового ринку;
- 14 червня – День працівників легкої промисловості;
- 21 червня – День батька;
- 21 червня – День медичного працівника;
- 22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні;
- 23 червня – державної служби;
- 28 червня – День Конституції України;
- 28 червня – День молодіжних та дитячих громадських організацій;
- 28 червня – День молоді.
Липень:
- 1 липня – День архітектури України;
- 4 липня – День Національної поліції України;
- 4 липня – День судового експерта;
- 5 липня – День Військово-Морських Сил ЗСУ;
- 5 липня – День працівників морського та річкового флоту;
- 7 липня – День працівника природно-заповідної справи;
- 8 липня – День родини;
- 12 липня – День рибалки;
- 15 липня – День українських миротворців;
- 16 липня – День бухгалтера та аудитора;
- 19 липня – День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості;
- 20 липня – День шахів в Україні;
- 26 липня – День працівників торгівлі;
- 28 липня – День хрещення Київської Русі – України;
- 29 липня – День Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Серпень:
- 2 серпня – День Повітряних Сил ЗСУ;
- 8 серпня – День військ зв’язку;
- 9 серпня – День працівників ветеринарної медицини;
- 9 серпня – День будівельника;
- 15 серпня – День археолога;
- 19 серпня – День пасічника;
- 23 серпня – День шахтаря;
- 24 серпня – День незалежності України.
Вересень:
- 2 вересня – День нотаріату;
- 6 вересня – День підприємця;
- 12 вересня – День фізкультури і спорту;
- 12 вересня – День українського кіно;
- 13 вересня – День танкістів;
- 13 вересня – День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості;
- 17 вересня – День рятівника;
- 19 вересня – День винахідника і раціоналізатора;
- 19 вересня – День фармацевтичного працівника;
- 20 вересня – День працівника лісу;
- 21 вересня – День миру;
- 22 вересня – День партизанської слави;
- 27 вересня – День туризму;
- 27 вересня – День машинобудівника;
- 30 вересня – День усиновлення;
- 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек.
Жовтень:
- 1 жовтня – День ветерана;
- 1 жовтня – Міжнародний день громадян похилого віку;
- 4 жовтня – День працівників освіти;
- 8 жовтня – День юриста;
- 10 жовтня – День працівників целюлозно-паперової промисловості;
- 10 жовтня – День працівників стандартизації та метрології;
- 11 жовтня – День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби;
- 11 жовтня – День художника;
- 14 жовтня – День захисника України;
- 14 жовтня – День Українського козацтва;
- 18 жовтня – День працівників харчової промисловості;
- 20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози;
- 28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників.
Листопад:
- 1 листопада – День працівника соціальної сфери;
- 3 листопада – День інженерних військ;
- 3 листопада – День ракетних військ і артилерії;
- 4 листопада – День залізничника;
- 9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва;
- 9 листопада – День української писемності та мови;
- 15 листопада – День працівників сільського господарства;
- 16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку;
- 17 листопада – День студента;
- 18 листопада – День сержанта ЗСУ;
- 19 листопада – День скловиробника;
- 19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби;
- 21 листопада – День Десантно-штурмових військ ЗСУ;
- 21 листопада – День Гідності та Свободи.
Грудень:
- 1 грудня – День працівників прокуратури;
- 3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю;
- 5 грудня – День працівників статистики;
- 6 грудня – День Збройних сил України;
- 7 грудня – День місцевого самоврядування;
- 12 грудня – День Сухопутних військ України;
- 13 грудня – День благодійництва;
- 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
- 15 грудня – День працівників суду;
- 17 грудня – День працівника державної виконавчої служби;
- 19 грудня – День адвокатури;
- 22 грудня – День енергетика;
- 22 грудня – День працівників дипломатичної служби;
- 24 грудня – День працівників архівних установ;
- 25 грудня – Різдво Христове.
До слова, митрополит ПЦУ Епіфаній вважає, що святкування Різдва в Україні можна перенести на 25 грудня, якщо віряни підтримають відповідне рішення.