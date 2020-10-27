Який зробити манікюр на короткі нігті – читайте в матеріалі Фактів ICTV. Ми розповімо про модні тренди осені 2020 року. Цього сезону будуть популярними чорний колір, френч, графічні візерунки і класичний червоний манікюр.

Чорна магія

Один із головних трендів у манікюрі на осінь 2020 року – чорний колір. Він гіпнотизує, привертає погляд і виглядає дуже стильно на коротких нігтях. Зробіть суцільне глянсове або матове покриття, або геометричний візерунок на чорному фоні.

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Складна графіка

Складні графічні форми будуть актуальними цієї осені. Красиво виглядає поєднання овальних, круглих візерунків різних відтінків. Оберіть яскраві соковиті кольори, і вони будуть нагадувати про теплі дні літа.

Оскільки чорний колір у тренді, восени 2020 року можна сміливо робити чорний графічний манікюр.

Negative Space

Negative Space як і раніше не виходить із моди. Один із варіантів для осені – Negative Space в червоних тонах. Вийде теплий стильний манікюр, який візуально подовжить короткі нігті.

Стриманіший варіант – Negative Space у білих тонах. Він пасує до будь-якого одягу і відмінно доповнює діловий образ.

Вишуканий френч

Френч буває різний – від ніжного світло-нюдового до екстравагантного червоного або темного. Осіннього сезону краще надати перевагу вишуканому ніжному варіанту з ледь помітною білою окантовкою на кінчиках. Бездоганно для будь-якого віку й будь-якої форми нігтів.

Ніжні прикраси

Манікюр можна задекорувати камінням і стразами. Головне – не перестаратися, тоді вийде бездоганний ніжний неіл-арт, який подарує теплі емоції прохолодним осіннім днем.

Червона класика

Червоний колір на осінь – ідеальний варіант. Це класика, яка завжди лишається в тренді. Обирайте цього сезону глибокі стримані червоно-бордові тони.

Чорний колір буде актуальним цієї осені. Він добре виглядає на коротких нігтях і приховує дрібні недосконалості. Який манікюр зробити в темних тонах – читайте в матеріалі Фактів ICTV.