31 жовтня настане одне з найпопулярніших і найулюбленіших свят у всьому світі – Хеловін. Найстрашніша ніч року, як ще його називають, – це чудова нагода вбратися в цікавий костюм. Він неодмінно має бути моторошним. Вважається, що на Хеловін уся нечисть розгулює на волі, і тільки веселощі і яскраві костюми здатні захистити від темних сил.

Яскраві, оригінальні і зловісні образи на Хеловін 2020 для дівчат – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Відьма, чаклунка, зла мачуха

Найпопулярніший образ на Хеловін – це відьма, чаклунка, лиходійка. Варіантів сотні: Малефісента, Мачуха Білосніжки або Лютелла де Віль зі 101 далматинця. Просто оберіть улюблену злодійку з дитячої казки.

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Мелісандра (Червона жінка)

Культовий серіал Гра престолів уже завершився, а фанатські суперечки й дискусії досі не вщухають. Чому б у найстрашнішу ніч року не вбратися спокусливою Червоною жінкою, яка вірить у вогняного бога і вміє повертати до життя мертвих.

Кішка, пантера, тигриця

Одночасно моторошний, звабливий і екстравагантний образ, який має успіх у протилежної статі. Вдягніть чорний комбінезон, доповніть образ милими котячими вушками і хвостом, зробіть гострий манікюр – і можна зустрічати Хеловін.

Харлі Квін, Жінка-кішка

Харлі Квін, Жінка-кішка та інші антигероїні на Хеловін 2020 будуть у тренді. Це чудова можливість для скромних і добрих дівчат на одну ніч перетворитися і відчути себе в ролі суперзлодійки.

Вампір

Тематика вампірів, яка стала популярною у 2000-х завдяки фільмам і серіалам, досі актуальна. Створіть стильний образ дівчини-вампіра. Для максимальної реалістичності продумайте макіяж і придбайте ікла, які є в багатьох сувенірних магазинах.

Дівчина-мрець

Жоден Хеловін не обходиться без мерців. Це величезне поле для фантазії. Вберіться потопельницею, мавкою, Емілі з мультфільму Труп нареченої. Такі образи для дівчат на Хеловін неодмінно будуть красивими і моторошними – те, що потрібно для найстрашнішої ночі року!

Стильна красуня

Необов’язково в ніч Хеловіну створювати зловісний образ із кров’ю, скелетами й іклами вампірів. Можна вбратися стильною красунею, наприклад, героїнею Джулії Робертс з однойменного фільму. Інші популярні варіанти – Джекі Кеннеді, Дейзі Б’юкенен із Великого Гетсбі, Мерлін Монро, Голлі Голайтлі зі Сніданку у Тіффані.

Такий образ підкреслить вашу жіночність і красу. Але пам’ятайте, що це Хеловін, тому все ж додайте до аутфіту щось зловісне або дивне, наприклад, брошку-павука або капелюшок, прикрашений кажаном.

Підкреслити вашу оригінальність і доповнити будь-який, навіть найяскравіший, образ допоможе манікюр. Незвичайні ідеї нейл-арту на Хеловін 2020 року – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.