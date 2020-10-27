Випуск відеогри Cyberpunk 2077 перенесли на 10 грудня.
За інформацією розробників проекту, їм потрібно більше часу для того, щоб протестувати продукт на різних платформах.
З початку року реліз гри перенесли вже втретє.
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Cyberpunk 2077 мала вийти у квітні, однак її вихід перенесли спочатку на 17 вересня, потім – на 19 листопада.
BREAKING: Cyberpunk 2077 has been delayed once again, this time to December 10, 2020. https://t.co/T93gYiYefe pic.twitter.com/1RwsXArxXs
— IGN (@IGN) October 27, 2020
Серіал за мотивами Cyberpunk 2077
Розробники Cyberpunk 2077 анонсували роботу над серіалом за мотивами відеогри.
Проект від Netflix має вийти у 2022 році.
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Джерело: IGN