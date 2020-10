Випуск відеогри Cyberpunk 2077 перенесли на 10 грудня.

За інформацією розробників проекту, їм потрібно більше часу для того, щоб протестувати продукт на різних платформах.

З початку року реліз гри перенесли вже втретє.

Cyberpunk 2077 мала вийти у квітні, однак її вихід перенесли спочатку на 17 вересня, потім – на 19 листопада.

BREAKING: Cyberpunk 2077 has been delayed once again, this time to December 10, 2020. https://t.co/T93gYiYefe pic.twitter.com/1RwsXArxXs

— IGN (@IGN) October 27, 2020