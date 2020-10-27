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Факти / Lifestyle

Реліз Cyberpunk 2077 знову перенесли – дата виходу відеогри

Випуск відеогри Cyberpunk 2077 перенесли на 10 грудня.

За інформацією розробників проекту, їм потрібно більше часу для того, щоб протестувати продукт на різних платформах.

З початку року реліз гри перенесли вже втретє.

Читайте: Маски Cyberpunk 2077 з’явилися в Instagram – як встановити

Cyberpunk 2077 мала вийти у квітні, однак її вихід перенесли спочатку на 17 вересня, потім – на 19 листопада.

Серіал за мотивами Cyberpunk 2077

Розробники Cyberpunk 2077 анонсували роботу над серіалом за мотивами відеогри.

Проект від Netflix має вийти у 2022 році.

Більше новин про відеогру Cyberpunk 2077 читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: IGN

Фото: Dreamstime

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