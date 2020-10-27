Кияни чотири дні поспіль насолоджувалися осіннім теплом – з 22 до 25 жовтня.

Бабине літо у столиці закінчилося у день місцевих виборів, констатують кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За їхніми даними, у ці дні середньодобова температура у столиці не опускалася нижче 11,5 градусів тепла.

– Цього року рівно через тиждень після початку метеорологічної осені до Києва завітало бабине літо, яке розпочалось минулого четверга, 22 жовтня, і тривало до 25 жовтня, – йдеться у повідомленні.

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Погода у листопаді 2020

У листопаді 2020 середня місячна температура очікується в діапазоні +1 +8, що на 1-1,5 градуси вище середніх значень.

На сході, а також у Сумській області місячну кількість опадів прогнозують на рівні 28-32 мм, що трохи нижче норми.

А на решті території – в межах багаторічних значень (37-65 мм).

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського