Кияни чотири дні поспіль насолоджувалися осіннім теплом – з 22 до 25 жовтня.
Бабине літо у столиці закінчилося у день місцевих виборів, констатують кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
За їхніми даними, у ці дні середньодобова температура у столиці не опускалася нижче 11,5 градусів тепла.
– Цього року рівно через тиждень після початку метеорологічної осені до Києва завітало бабине літо, яке розпочалось минулого четверга, 22 жовтня, і тривало до 25 жовтня, – йдеться у повідомленні.
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Погода у листопаді 2020
У листопаді 2020 середня місячна температура очікується в діапазоні +1 +8, що на 1-1,5 градуси вище середніх значень.
На сході, а також у Сумській області місячну кількість опадів прогнозують на рівні 28-32 мм, що трохи нижче норми.
А на решті території – в межах багаторічних значень (37-65 мм).
Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського