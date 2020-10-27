У США вчені знищили перше гніздо “шершнів-убивць”

У США учені відшукали та знищили перше гніздо отруйних азіатських гігантських шершнів.

Гніздо було знайдено у приватній власності у місті Блейн, штат Вашингтон, у п’ятницю.

У суботу екіпажі Державного департаменту сільського господарства у захисних костюмах пилососом вилучили 98 комах із вулика. Далі дерево, де було знайдено вулик, зрубали.

Азіатських гігантських шершнів прозвали “шершнями-вбивцями” за їхнє неприємне жало, яке відчувається, ніби розпечений цвях, забитий у плоть.

Шершні також можуть розпорошувати отруту зі своїх жала, що може спричинити серйозні травми очей.

Крім того, шершні харчуються медоносними бджолами, зменшуючи їхню чисельність.

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10-сантиметровий шершень у Китаї

У березні минулого року в китайському місті Пуер виявили гігантських розмірів шершня.

Довжина його тіла становила більше 6 см, а розмах крил 9,35 см.

Шершень, якого знайшли в Китаї, є найбільшою особиною цього виду, про яку відомо людям.

Фото: Сіньхуа