Хліб – усьому голова. Цього року українців лякають його різким подорожчанням на 15, 30 і навіть 40%. Аграрії не виключають навіть дефіциту зерна.

В асоціації пекарів заспокоюють: для задоволення власних потреб Україні потрібно 6 млн тон пшениці. А зважаючи на цьогорічний врожай, зерна має вистачити з головою.

Наші пекарі вже давно нарікають на вітчизняне борошно, бо далеко не все продають належної якості. А яка пшениця, кажуть, така й паляниця.

Проте більшість українців не дивляться на сорти. А обирають той хліб, який подешевше. І часто навіть поняття не мають чим його пічкають.

Те, що хліб м’якенький, ще нічого не значить. Зараз використовуються у виробництві розпушувачі, модифіковані крохмали, які запобігають черствінню.

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Наш експерт лише візуально знайшов з десяток хитромудрих прийомів, до яких вдаються недобросовісні виробники.

Консерванти, антиоксиданти, навіть барвники. В хлібі високої якості цього взагалі всього немає бути. Ці добавки використовуються для низькоякісного борошна і для того, щоб такий хліб низької якості тривало зберігався.

Часто хліб, який не продався, ріжуть, розмочують у воді і додають в наступний хліб. І той хліб, який вони розмочують і додають, він вже постояв на вітрині в плівці, у нього вже з’явилися спори цвілі, і він це все передав в наступний хліб.

Фахівці радять уважно читати інформацію на упаковці. Насамперед, чи присутні там поліпшувачі хліба. І обов’язково звертати увагу на термін придатності. Бажано щоби не більше 3 днів, бо після цього навіть добавки використовуються як потенційні токсиканти.

Підвищення цін на продукти

В березні за два тижні ціни на харчі поповзли вгору. Як пояснили представники торговельних мереж, підвищення продиктоване, насамперед, значним зростанням закупівельних цін. Це значить, що виробники та постачальники продуктів за останні тижні помітно підвищили вартість своєї продукції.

Однак поки покупці значних змін у магазинах не відчули. Хіба що ціна гречки виросла на майже вдвічі. Виробники хліба та борошна констатують підвищення цін на хлібобулочні вироби на 15-20% та зростання попиту до 40%.