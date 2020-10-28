28 жовтня – 301 день року. Які свята припадають на цю дату, прикмети і заборони, читайте на Фактах ICTV.

28 жовтня – яке сьогодні свято

У світі святкують Міжнародний день анімації, яку в 1892 році винайшов француз Еміль Рено. Також в цю дату відзначають День домашнього печива – улюблених солодощів, які чудово смакують холодними осінніми днями.

28 жовтня в Україні – День визволення від фашистських загарбників. Саме цього дня 1944 року з території України вигнали останніх гітлерівців.

За церковним календарем, сьогодні вшановують пам’ять святого Єфима.

Іменини 28 жовтня

День ангела цього дня святкують Денис, Єфим, Іван, Лук’ян.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Прикмети на 28 жовтня

У народі 28 жовтня називали днем ​​Єфима Осіннього. До зими залишався один місяць, і предки вірили, що з цієї дати нечиста сила починає бути активнішою і заважати людям.

У цей день існувала низка прикмет:

кола на місяці – перші заморозки зовсім скоро;

червоний світанок – чекати негоди;

поява комарів – до теплої зими.

Що не можна робити 28 жовтня

не можна лаятися і зле говорити про кого-небудь, можна накликати біду;

не рекомендують дивитися у небо вночі, побачити зірку, що падає, сьогодні – до горя.

Календар церковних свят

У жовтні українцям залишилося відзначити ще одне церковне свято – день пам’яті апостола і євангеліста Луки 31 числа.

В останні два місяці року також буде чимало таких днів.

Календар церковних свят на 2020 рік дивіться на сайті Факти ICTV.