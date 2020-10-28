28 жовтня – 301 день року. Які свята припадають на цю дату, прикмети і заборони, читайте на Фактах ICTV.
28 жовтня – яке сьогодні свято
У світі святкують Міжнародний день анімації, яку в 1892 році винайшов француз Еміль Рено. Також в цю дату відзначають День домашнього печива – улюблених солодощів, які чудово смакують холодними осінніми днями.
28 жовтня в Україні – День визволення від фашистських загарбників. Саме цього дня 1944 року з території України вигнали останніх гітлерівців.
За церковним календарем, сьогодні вшановують пам’ять святого Єфима.
Іменини 28 жовтня
День ангела цього дня святкують Денис, Єфим, Іван, Лук’ян.
Читайте: Календар державних свят на 2020 рік
Прикмети на 28 жовтня
У народі 28 жовтня називали днем Єфима Осіннього. До зими залишався один місяць, і предки вірили, що з цієї дати нечиста сила починає бути активнішою і заважати людям.
У цей день існувала низка прикмет:
- кола на місяці – перші заморозки зовсім скоро;
- червоний світанок – чекати негоди;
- поява комарів – до теплої зими.
Що не можна робити 28 жовтня
- не можна лаятися і зле говорити про кого-небудь, можна накликати біду;
- не рекомендують дивитися у небо вночі, побачити зірку, що падає, сьогодні – до горя.
Календар церковних свят
У жовтні українцям залишилося відзначити ще одне церковне свято – день пам’яті апостола і євангеліста Луки 31 числа.
В останні два місяці року також буде чимало таких днів.
Календар церковних свят на 2020 рік дивіться на сайті Факти ICTV.