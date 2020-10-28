День бабусь і дідусів не має точної дати, тому у різних країнах свято випадає на різні дні. В Україні його відзначають 28 жовтня.

Історія свята

День бабусь і дідусів з’явився відносно нещодавно – у 2009 році. А святкувати його запропонувало голландське Квіткове бюро. Ідея полягала у тому, щоб у цей день онуки дарували своїм бабусям і дідусям горщики з живими квітами.

Це символізувало міцний зв’язок між поколіннями – між корінням (бабусями і дідусями) і молодими паростками (онуками та правнуками).

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Як святкують і цікаві факти

У день бабусь і дідусів потрібно дарувати своїм рідним кімнатні квіти в горщиках. Дедалі частіше їх намагаються обирати не випадково, а враховувати те, що символізує рослина. Наприклад, гібіскус купують, коли хочуть побажати довголіття, а от герань є символом фінансового благополуччя і стабільності.

Також у святковий день прийнято збиратися всією сім’єю, переглядати разом з бабусями і дідусями старі альбоми і згадувати минуле. У такий спосіб ви зробите своїх рідних трішки щасливішими.

До речі, згідно з інформацією ООН, найкраще зустрічають старість пенсіонери Панами. Адже у цій країні люди похилого віку мають доступне житло, низькі податки, знижку у 25% на авіаквитки і рахунки. Після неї йдуть такі країни, як Коста-Ріка, Мексика, Еквадор і Малайзія.

Привітання зі святом в картинках

Якщо у цей день ви не можете сказати кілька слів особисто своїм рідним, то Факти ICTV підготували привітання з Днем бабусь і дідусів у картинках.

Оскільки святкові дні у жовтні вже добігають кінця, Факти ICTV підготували для вас календар свят на листопад 2020. Адже чимало з них будуть присвячені представникам різних професій, з якими варто привітати своїх знайомих.