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Факти / Lifestyle

День бабусь і дідусів – Google створив святковий дудл

День бабусь і дідусів відзначають 28 жовтня. З цієї нагоди Google створив дудл.

На стилізованому логотипі зображені пташки, які співають, а на шпаківні видніється напис Google.

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Проте дудл до Дня бабусь і дідусів можна побачити винятково в Україні та Росії.

День бабушек и дедушек - Google

День бабусь і дідусів

Свято засноване у 2009 році Квітковим бюро Голландії, яке планувало, що онуки вітатимуть рідних та даруватимуть їм квіти. Проте сімейне свято швидко припало до душі жителям різних країн та стало популярне у світі.

Факти ICTV пропонують усім, у кого є бабусі та дідусі, відправити їм СМС або листівку з Днем бабусь і дідусів, якщо немає можливості привітати особисто.

Фото: Dreamstime

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