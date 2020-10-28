День бабусь і дідусів відзначають 28 жовтня. З цієї нагоди Google створив дудл.

На стилізованому логотипі зображені пташки, які співають, а на шпаківні видніється напис Google.

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Проте дудл до Дня бабусь і дідусів можна побачити винятково в Україні та Росії.

День бабусь і дідусів

Свято засноване у 2009 році Квітковим бюро Голландії, яке планувало, що онуки вітатимуть рідних та даруватимуть їм квіти. Проте сімейне свято швидко припало до душі жителям різних країн та стало популярне у світі.

Факти ICTV пропонують усім, у кого є бабусі та дідусі, відправити їм СМС або листівку з Днем бабусь і дідусів, якщо немає можливості привітати особисто.