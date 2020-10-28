Гороскоп 2020 на листопад – всі знаки зодіаку

Докладний гороскоп на листопад склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Останній місяць осені нас порадує завершенням важких транзитів, знаменує початок позитивних змін. Закінчується ретро рух Меркурія і Марса, що обов’язково буде сприяти прискоренню процесів у всіх сферах життя.

У другій половині місяця, багато людей відчують приплив сил і енергії, з’явиться можливість реалізувати свої задуми.

Гендерні планети – Венера і Марс, знаходяться в опозиційних знаках, обидві планети в сильних статусах – в управлінні, тому листопад може стати часом кардинальних змін в особистому житті.

Читайте: Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2020 рік

Гороскоп для Овнів

Ваш управитель Марс уповільнює швидкість і після ретроградної фази, з 15 листопада перейде в прямолінійний рух. Протягом місяця в особистих взаєминах, відбувається багато подій.

Пристрасті випливають на поверхню – до 15 листопада особливо напружений період. Неспокійна і агресивна енергія, супутня цьому періоду, ускладнює особисті та ділові взаємини з представниками протилежної статі.

Можлива загроза розладу або розрив з партнером. Перевантаження при спробах поліпшити фізичну форму, може мати серйозні наслідки.

Гороскоп для Тільців

Роботою та іншими фізичними діями, найкраще займатися поодинці – в діловій сфері всі рухаються в протилежних напрямках. У першій половині місяця складно досягти компромісу та ефективної співпраці.

Після 14 листопада ситуація поліпшується, зростає бажання випробувати задоволення зростає, але значно послаблюється самоконтроль. З’являється схильність переоцінювати свої почуття.

Прагнення до розкішного життя може привести до покупки речей, які вам не потрібні, справити враження на знайомих, витративши на це велику суму грошей.

Гороскоп для Близнюків

3 листопада закінчується період ретроградного Меркурія-вашого управителя, що трохи покращує ситуацію. Однак, протягом місяця, поступово наростає напруга, виникають перешкоди, а кульмінацією стане місячне затемнення в Близнюках 30 листопада.

Те, що буде сказано або зроблено на Вашу адресу в абсолютно нешкідливому контексті, може сколихнути давні спогади, глибокі пристрасті, страхи. Не варто навмисне суперечити людям, оскільки це обов’язково послужить сигналом до удару у відповідь.

Відстрочки, заборони, відмови та інші неприємності, можуть змусити вас поміняти плани.

Гороскоп для Раків

Звичайний ритм вашого життя можуть уповільнити непорозуміння і конфліктні ситуації з конкурентами і суперниками. Листи не приходять вчасно або ж містять тільки погані або невтішні звістки.

Документи керівництво не підписує, отримані вами завдання можуть виявитися особливо важкими, а терміни виконання – дуже стислими. З братами, сестрами і сусідами виникають непорозуміння, складно знайти спільну мову з колегами і ближнім оточенням.

Для подолання труднощів вам буде потрібно терпіння і рішучість, в цьому випадку, ви зможете здійснити задумане вже незабаром.

Гороскоп для Левів

Велике значення набувають ваші принципи, пріоритети і цінності, а також потенційні перешкоди. Нинішній період може привести до успіху, але будуть потрібні величезні витрати матеріальних і фізичних ресурсів.

Емоції можуть вийти з-під контролю, тоді не уникнути скандалів, бурхливих з’ясувань відносин. Особливо болісні в цей час почуття ревнощів, заздрості, розчарування в партнері, незадоволеність відносинами.

З 21 листопада загальна ситуація покращиться, у ваше життя прийде свято і задоволення, а взаємини придбають хороші перспективи.

Гороскоп для Дів

З 4 листопада Меркурій – ваш управитель, переходить в прямолінійний рух. При цьому, в перший тиждень тримається напружений аспект Меркурія з Сатурном, тому, початок місяця принесе багато перешкод.

Нагадують про себе події другої половини вересня. Поїздки доводиться відкладати, несподівані перешкоди порушують ваші плани.

Посилюються крайнощі проявів претензій і невдоволення стосовно партнерів, особливо у фінансових питаннях. Постарайтеся менше нервувати – це допоможе вам пристосувати свій режим до виниклих змін або незручностей.

Гороскоп для Терезів

До 21 листопада, відносно благополучний період, з’являється зручна можливість, необхідний вам шанс, щоб вирішити важливі для вас питання.

Без вагань встановлюйте власні пріоритети і захищайте свої переконання і принципи. З 21 листопада Венера – ваш управитель, переходить в знак Скорпіона, в статус свого вигнання. Шлюб, ділове партнерство, спільні проекти і взаємини, стають напруженими.

Ви стаєте більш чутливими, пристрасними, вразливими, тому спостерігаються крайнощі в проявах почуттів.

Гороскоп для Скорпіонів

Активізуються недоброзичливці, конфлікти виникають через грошові розбіжності, особливо, з представниками молодшого і старшого покоління.

Але якщо ви проявите прагнення до співпраці і самі зробите перший крок до примирення, досягти вдасться багато чого: взаємні зобов’язання зміцняться, спільні цілі проясняться, невдоволення зникне. Протягом місяця Ви можете стикнутися з незвичайними явищами, а також людьми, замішаними в злочинах.

Не варто в цей період брати кредити, тому що велика ймовірність невірних вкладень ресурсів і непотрібних грошових витрат.

Гороскоп для Стрільців

Відносини можуть проходити випробування на міцність, так як посилюється ваша критичність, нестриманими на слова, ви схильні говорити про те, про що слід було б мовчати.

Вам властиві крайнощі в рішеннях і вчинках, ви підсвідомо шукайте факти, які можуть розбурхати вас. У третій декаді листопада настає сприятливий період для вас, згладжується напружений фон в сфері особистих і ділових взаємин.

У бізнесі або професійній діяльності, зрілість і досвід партнерів і колег, допоможуть вам знайти нові можливості і хороші перспективи.

Гороскоп для Козерогів

Самоорганізація, наполеглива і планомірна робота принесе вам успішні перспективи. Обставини нададуть вам шанс придбати нові знання і досвід, що в результаті призведе до підвищення продуктивності праці і успіху.

Начальство, представники влади, урядових чи інших установ, а також люди старшого віку, що володіють зрілістю суджень і досвідом, дадуть вам пораду або нададуть допомогу, забезпечивши шанс просунутися вперед.

В особистих взаєминах не все так добре, як в діловій сфері, романтичні захоплення створюють складності.

Гороскоп для Водоліїв

Є ймовірність потрапити в прикрі ситуації, в яких ви отримаєте відмову. Але саме це може підштовхнути вас до наполегливого прагнення зробити щось важливе і значуще для багатьох людей.

У цьому випадку ваші зусилля не залишаться непоміченими, оскільки, чим більше рішучість, тим імовірніше успіх. Нагадують про себе події початку жовтня, через що виникають серйозні розбіжності, конфлікти і плутанина.

Виклад своїх поглядів оточуючим може істотно ускладнитися. Великий вплив надає на Вас колективна думка, групова робота, співпраця і рівність.

Гороскоп для Риб

Можливий конфлікт через минулі дії та погляди, які виходили з іншої системи цінностей, особливо в сферах, пов’язаних з партнерством та іншими союзами, романтичними захопленнями, юридичними питаннями і вашої здатністю ефективно взаємодіяти з навколишніми.

Якщо жести зі сторони інших людей викликали в вас вибух внутрішнього протесту, ви багато чого досягнете, якщо зумієте прийняти виклик і направити негативну енергію на здійснення конструктивних цілей з використанням нових методів і технологій.

Раніше Факти ICTV публікували східний гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2020 рік