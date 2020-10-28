Календар свят на жовтень буде багатим на святкові дати. Потішить другий місяць осені і додатковим вихідним.
Оскільки 14 жовтня в Україні святкують День захисника, який цьогоріч припадає на середу. Відзначають свято на державному рівні, а отже воно є офіційним вихідним.
Загалом робочим буде 21 день, а відпочиватимуть українці 10 днів.
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А от у календарі неофіційних свят на жовтень є навіть дні, коли відзначають по дві важливі дати. Це, зокрема, 1 жовтня (День ветерана і День людей похилого віку) і 11 жовтня (День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби і День художника).
1 жовтня – День ветерана
Його почали святкувати з 2004 року. Саме тоді президент підписав відповідний закон, який був покликаний привернути увагу до потреб і проблем старшого покоління, а також до забезпечення належного та гідного соціального захисту ветеранів.
1 жовтня – Міжнародний день громадян похилого віку
Він був проголошений на 50 сесії Генеральної Асамблеї ООН у 1990 році. Хоча спочатку День людей похилого віку відзначали тільки в Європі, а згодом почали святкувати і в Америці.
Зараз же у всьому світі вважається, що людьми похилого віку є всі, кому виповнилося 65 років.
4 жовтня – День працівників освіти або День вчителя
Свято щороку відзначають у першу неділю жовтня. Ідея святкувати День вчителя з’явилася у багатьох країнах ще у XIX столітті. В Україні указ президента про святкування цього дня для підтримки працівників освіти з’явився у 1994 році.
8 жовтня – День юриста
Професійне свято юристи отримали у 1997 році. До речі, 8 жовтня для святкування обрали не випадково. Вважається, що саме у цей день у 1016 році князь Ярослав Мудрий видав перше зведення законів Руська правда.
10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров’я
Вперше його почали відзначати у 1992 році за ініціативою Всесвітньої федерації психічного здоров’я. Він покликаний підвищувати рівень обізнаності про проблеми психічного здоров’я та мобілізувати зусилля на підтримку кращого психічного здоров’я.
10 жовтня – День працівників стандартизації та метрології
Це професійне свято було встановлене указом президента у 2002 році, враховуючи вагомий внесок працівників сфери стандартизації та метрології у розвиток економіки держави.
11 жовтня – День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби
Сьогодні санітарно-епідеміологічна служба посідає ключове місце в системі охорони здоров’я кожної країни. В Україні свято з’явилося у 2004 році.
11 жовтня – День художника
Це професійне свято відзначається щороку у другу неділю жовтня. Встановлене воно було на офіційному рівні у 1998 році, враховуючи роль українських художників в розвитку образотворчого мистецтва.
14 жовтня – День захисника України і День Українського козацтва
Це свято є державним офіційним вихідним. Воно з’явилося у 2014 році. Обрали 14 жовтня не випадково. Саме на цей день припадає свято Покрови Пресвятої Богородиці, яка вважалася заступницею українських козаків.
18 жовтня – День працівників харчової промисловості
Щороку відзначається у третю неділю жовтня. Цей день почали святкувати ще з 1966 році, в Україні відповідний указ з’явився у 1995 році.
20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози
Указ про святкування цього дня президент підписав у 2005 році. Це було зроблено для того, щоб звернути увагу жінок на серйозність ризиків захворювання на рак молочної залози, поінформувати їх про вирішальні чинники у запобіганні раку грудей, про профілактику і лікування цього захворювання.
28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників
У цей день у 1944 році армія СРСР і УПА остаточно вигнала війська Німеччини та її союзників за межі сучасної території України.
Тому 28 жовтня вшановують пам’ять всіх українців, які загинули у цій боротьбі за визволення, покладаючи квіти до пам’ятників
31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря
Цей день з’явився у 1996 році. Тоді урядові організації Болгарії, Румунії, Росії, Туреччини, Грузії та України підписали Стратегічний план дій із відновлення та захисту Чорного моря.
Церковні свята у жовтні
Згідно з церковним календарем на жовтень 2020, 14 числа православні християни святкують одне з п’яти великих свят – це Покрова Пресвятої Богородиці.
У цей день віряни традиційно йдуть на службу до церкви і моляться Пресвятій Богородиці, щоб вона взяла їх під свій захист.