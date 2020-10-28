У церковному календарі на жовтень 2020 є тільки одна важлива дата – 14 жовтня. Це Покрова Пресвятої Богородиці, що належить до п’яти великих православних свят.
Його встановлено ще за князя Андрія Боголюбського приблизно у 1164 році.
У цей день також відзначають День захисника України, який з 2015 року став вихідним. Тому українці зможуть відпочити посеред тижня – у середу.
Тривалих постів у жовтні немає, тільки одноденні – у середу та п’ятницю.
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Список найбільш значущих церковних свят у жовтні 2020
- 6 жовтня, вівторок – зачаття Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна.
- 8 жовтня, четвер – День пам’яті преподобного Сергія Радонезького.
- 9 жовтня, п’ятниця – кончина апостола та євангелістa Іоанна Богослова.
- 14 жовтня, середа – Покрова Пресвятої Богородиці (одноденний піст).
- 19 жовтня, понеділок – День пам’яті апостола Фоми.
- 26 жовтня, понеділок – Іверської ікони Божої Матері.
- 31 жовтня, субота – апостола та євангеліста Луки.
Свята у жовтні 2020
У календарі свят на жовтень 2020 багато також офіційних і неофіційних дат. Зокрема, 4 жовтня професійне свято у працівників освіти, 8 жовтня – у юристів.
Працівників целюлозно-паперової промисловості, а також стандартизації і метрології вітатимемо 10 жовтня, а художників і співробітників санітарно-епідеміологічної служби – 11 жовтня.
14 жовтня – потрійне свято – Покрова Богородиці, День захисника України і День українського козацтва.
Співробітники підприємств харчової промисловості своє свято відзначають 18 жовтня.