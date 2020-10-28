День бабусь і дідусів щорічно відзначається 28 жовтня приблизно у 30 країнах світу. В Україні його почали активно святкувати тільки з 2018-го.

Ідея свята виникла в 2009-му в Голландії. Місцеве квіткове бюро запропонувало виділити хоча б один день в році, щоб онуки дарували своїм бабусям і дідусям живі квіти, як символ нерозривного зв’язку між поколіннями.

До речі, у древніх слов’ян будо схоже свято – Осінні Діди, і відзначалося воно теж наприкінці жовтня.

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Факти ICTV пропонують усім, у кого є бабусі та дідусі, відправити їм СМС або листівку, якщо немає можливості привітати особисто.

СМС з Днем бабусь і дідусів

***

Бажаємо довго тобі ще прожити,

Здоров’я міцного на довгий вік,

Щоб внуків встигла одружити

Й благословити правнуків у світ.

Усе було в житті — і радості, і біди,

І мед солодкий, і гіркий полин.

Нехай тепер буде найменше кривди,

А більше гарних і щасливих годин,

Прийми найкращі наші побажання,

Яскравих квітів незабутній цвіт.

Нехай це добре, щире привітання

Звучить ще добру сотню літ.

***

Хай весни летять до тебе журавлями,

Щоб ти не старіла ще довго з роками.

Бажаєм добра і тепла,

Щоб усі незгоди згоріли дотла,

Здоров’я і щастя ми зичим без ліку,

Радощів і довгого-довгого віку.

***

Рідна бабусю, мила бабусю!

Вже сивий туман покриває волосся,

Вже діти дорослі й онуки ростуть,

А серце таке ж молоде залишається й досі,

І руки спочину ніяк не знайдуть.

Про кожного з нас у вас біль і тривога,

За кожного — радість і світлі думки.

Здоров’я, рідненька, вам, щастя й достатку

На довгі-предовгі роки!

***

Знає наш розумний дід

На всі питання відповідь,

Він завжди дає розраду

І розвагу, і пораду.

Хай болячка не жартує,

А здоров’я – не пустує,

І бабуся завжди поруч

Потихесеньку воркує!

***

Старші, молодші, усі покоління

Просять у Бога здоров’я уклінно.

Нашій найкращій у світі матусі,

Вічно турботливій, ніжній бабусі.

Вдячні довіку за щирість і ласку,

Пісню, молитву і сонячну казку.

Нині, даруючи з радістю квіти,

Ми Вам віншуємо многая літа!

День бабусь і дідусів – привітання в листівках

Свята у листопаді 2020

Жовтень майже завершився, а в листопаді 2020 також буде багато свят і важливих дат.

Зокрема, 17 листопада святкують Міжнародний день студента. А ось державних вихідних у місяці не буде, а отже, додаткових вихідних теж.