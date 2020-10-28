День бабусь і дідусів щорічно відзначається 28 жовтня приблизно у 30 країнах світу. В Україні його почали активно святкувати тільки з 2018-го.
Ідея свята виникла в 2009-му в Голландії. Місцеве квіткове бюро запропонувало виділити хоча б один день в році, щоб онуки дарували своїм бабусям і дідусям живі квіти, як символ нерозривного зв’язку між поколіннями.
До речі, у древніх слов’ян будо схоже свято – Осінні Діди, і відзначалося воно теж наприкінці жовтня.
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Факти ICTV пропонують усім, у кого є бабусі та дідусі, відправити їм СМС або листівку, якщо немає можливості привітати особисто.
СМС з Днем бабусь і дідусів
***
Бажаємо довго тобі ще прожити,
Здоров’я міцного на довгий вік,
Щоб внуків встигла одружити
Й благословити правнуків у світ.
Усе було в житті — і радості, і біди,
І мед солодкий, і гіркий полин.
Нехай тепер буде найменше кривди,
А більше гарних і щасливих годин,
Прийми найкращі наші побажання,
Яскравих квітів незабутній цвіт.
Нехай це добре, щире привітання
Звучить ще добру сотню літ.
***
Хай весни летять до тебе журавлями,
Щоб ти не старіла ще довго з роками.
Бажаєм добра і тепла,
Щоб усі незгоди згоріли дотла,
Здоров’я і щастя ми зичим без ліку,
Радощів і довгого-довгого віку.
***
Рідна бабусю, мила бабусю!
Вже сивий туман покриває волосся,
Вже діти дорослі й онуки ростуть,
А серце таке ж молоде залишається й досі,
І руки спочину ніяк не знайдуть.
Про кожного з нас у вас біль і тривога,
За кожного — радість і світлі думки.
Здоров’я, рідненька, вам, щастя й достатку
На довгі-предовгі роки!
***
Знає наш розумний дід
На всі питання відповідь,
Він завжди дає розраду
І розвагу, і пораду.
Хай болячка не жартує,
А здоров’я – не пустує,
І бабуся завжди поруч
Потихесеньку воркує!
***
Старші, молодші, усі покоління
Просять у Бога здоров’я уклінно.
Нашій найкращій у світі матусі,
Вічно турботливій, ніжній бабусі.
Вдячні довіку за щирість і ласку,
Пісню, молитву і сонячну казку.
Нині, даруючи з радістю квіти,
Ми Вам віншуємо многая літа!
День бабусь і дідусів – привітання в листівках
Свята у листопаді 2020
Жовтень майже завершився, а в листопаді 2020 також буде багато свят і важливих дат.
Зокрема, 17 листопада святкують Міжнародний день студента. А ось державних вихідних у місяці не буде, а отже, додаткових вихідних теж.