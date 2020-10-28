28 жовтня стало відомо про смерть Анатолія Федорчука, який працював мером Борисполя понад 10 років. Вперше він зайняв цю посаду у квітні 2006 року.

Цьогоріч він також брав участь у виборах міського голови від партії Наш край та набрав найбільшу кількість голосів.

Народився Федорчук у листопаді 1959 року на Хмельниччині. Здобув освіту у Київському державному педагогічому інституті ім. Горького за спеціальністю Історія, виховна робота та суспільствознавство.

Після університету він два роки працював за фахом. З 1987 року служив у правоохоронних органах.

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З 2002 займав керівні посади на одному з підприємств Борисполя.

Політичну діяльність Анатолій Федорчук розпочав у 2006 році, коли зайняв посаду мера.

2010 рік – голова Бориспільської міської ради від Партії регіонів. Під час Революції Гідності вийшов з політичної сили. У 2015 році вступив до партії Наш край.

Анатолій Федорчук помер 28 жовтня від ускладнень внаслідок коронавірусної хвороби. Напередодні його госпіталізували до лікарні разом з дружиною Наталією.

У пари є спільна донька Олена.