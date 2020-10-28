SpaceX створила і випустила бета-версію додатка інтернету Starlink.

Місячна підписка коштуватиме $99, а пакет – $499.

Зараз доступ до додатка можуть отримати лише громадяни США, які користуються Apple. Скоро він має з’явитися на платформі Google Play.

Читайте: SpaceX готує 13 місію Starlink

Швидкість інтернету буде від 50 Мбіт/с до 150 Мбіт/с. Компанія-розробник вже розіслала перші запрошення потенційним клієнтам, проте уточнила, що спочатку інтернет може працювати з перебоями. Його якість поліпшиться, коли на орбіту виведуть більше супутників.

Запуск супутників Starlink

24 жовтня SpaceX втретє за місяць вивела 60 супутників для забезпечення інтернет-покриття системи Starlink на орбіту.

Операція пройшла успішно.

Попередні партії супутників вивели на орбіту 6 і 18 жовтня.

Джерело: CNBC