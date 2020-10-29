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Факти / Lifestyle

День святого Лонгіна та День боротьби з інсультами: яке свято 29 жовтня

29 жовтня християни вшановують святого Лонгіна Сотника, який опікується незрячими. Світських свят нині два – День боротьби з інсультами та День цементу.

Святий Лонгін був римським легіонером та в момент страти Ісуса Христа стояв на варті біля підніжжя Хреста. Саме він пронизав його бік списом.

Воїн у цей момент увірував в Ісуса. Згідно з церковним переданням, Сотник був вражений катарактою, а кров Господа Бога, яка бризнула і потрапила в очі, зцілила його.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

29 жовтня – яке сьогодні свято

У світі святкують Міжнародний день боротьби з інсультами, який почали відзначати у 2006 році під егідою World Stroke Organization. Також святкують День цементу – цей день відзначати почали два роки тому.

Іменини 29 жовтня

Іменини святкують: Євген, Олексій, Георгій, Іван, Кузьма, Леонтій, Терентій.

Прикмети на 29 жовтня

  • у похмурий день на заході сонце яскраво світить – буде тривала негода;
  • блідий місяць – буде мороз і сніг;
  • гуска на одній лапці стоїть – скоро похолодає;

Що не можна робити 29 жовтня

  • потрібно уникати великого скупчення людей;
  • слід не купувати нічого значного – це не принесе радості;

У цей день:

  • 1914 – Українські січові стрільці  перемогли росіян у бою на горі Ключ під Сколе;
  • 1923 — заснування Турецької республіки;
  • 1955 — у Севастополі вибухнув і затонув радянський лінкор Новоросійськ, загинуло 614 осіб. До 1946 року він належав Італії.
  • 2011 – у Львові відкрив стадіон Арена Львів.

Календар церковних свят

Календар церковних свят на 2020 рік показує, що у жовтні українцям залишилося відзначити ще одне церковне свято – день пам’яті апостола і євангеліста Луки 31 жовтня.

На листопад припадають такі великі церковні свята, як Казанської ікони Божої Матері та Собор Архистратига Михаїла.

Традиційно цього місяця також починається багатоденний Різдвяний піст.

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