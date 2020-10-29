У суботу, 31 жовтня, синоптики прогнозують дощі на всій території України.

Максимальні +14 очікуються в південних і східних областях.

У центрі країни, а також на Закарпатті – від +10 до +12.

У північних і західних регіонах +8 +10.

У Києві в останній день жовтня дощ, вночі 6-8, вдень 8-10 градусів тепла.

У неділю, 1 листопада, сухо буде тільки на заході країни, на решті території – дощі.

В усіх регіонах помітно похолодає. На півдні +10 +12, на сході +9 +11.

У центральних областях переважно +7 +9, на півночі і заході України місцями +6 +8.

У столиці опади у вигляді дощу, вночі 4-6, вдень 7-9 више нуля.

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Прогноз погоди на листопад 2020

У листопаді 2020 середня місячна температура очікується в діапазоні +1 +8, що на 1-1,5 градуси вище середніх значень.

За прогнозами синоптиків, на сході і в Сумській області місячна кількість опадів становитиме 28-32 мм, що трохи нижче норми.

А на решті території – в межах багаторічних значень (37-65 мм).