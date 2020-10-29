Манікюр на осінь 2020: що буде в моді

Який манікюр буде в моді восени 2020 року, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Космічний манікюр

Особливо цікавим є космічний манікюр, але не простий, а на тематику сузір’я чи різних знаків зодіаку.

Зміїна шкіра

2020 рік вже полюбив екстравагантний манікюр, тому осінню потрібно очікувати тренд на зміїну шкіру.

Простий блиск

Просто та вишукано – так можна описати ніжний блиск на нігтях. Такий вибір пасує до будь-якого образу.

Ретро кольори

Тенденції 70-х років повертаються, тому модними стають такі кольори: оливково-зелений, персиковий та білосніжний.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Earth Day shades on @xjuliatalisman. ???????????? Публикация от Paintbox (@paintboxnails) 22 Апр 2020 в 4:03 PDT

Чорні нотки

Геометричні фігури чи прості акценти чорного кольору – такі темні нотки стали трендом осіннього манікюру 2020.

Важливо, щоб ніготь не повністю був пофарбований, а тільки деяка його частина.

Золоті акценти

Оскільки осінь – золота пора, то вибір манікюру повинен відповідати загальному настрою природи.

Наприклад, золоті деталі листочків елегантно виглядатимуть на ваших руках.

Темний манікюр 2020

Ідеї дизайну нігтів для темного манікюру можуть бути однотонними або ж доповнюватися декором у вигляді блискіток, страз, акрилової пудри або ж комбінуватися з малюнком.