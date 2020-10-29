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Факти / Lifestyle

Мейкап на Хеловін 2020: найкращі ідеї

31 жовтня в усьому світі та в Україні святкують Хеловін, отже, незабаром стартують хеловінські вечірки і карнавали. Для тих, хто хоче вразити всіх креативним мейкапом та яскравим образом, Факти ICTV підготували п’ять найкращих ідей для макіяжу на Хеловін. 

Чаклунка 

Вже багато років образ чарівної відьми є одним із найяскравіших та найпопулярніших. Варіацій безліч, можна зробити образ дещо моторошним або, навпаки, грайливим та сексуальним.

Для легкого мейкапу знадобиться звичайна косметика, головне — темні кольори тіней, стійка підводка, яскрава помада і базові навички мейкапу. Образ можна доповнити чаклунським капелюшком і хаотичними кучериками. 

Для тих, хто хоче перетворитися на справжню відьму, підійде більш складний арт-мейкап. Для нього знадобиться спеціальний пластичний грим або фарби для аквагриму. Атрибути для такого образу і його виконання дорожчі та більш складні, але фурор на хеловінський вечірці вам гарантовано.

Мейкап на Хеловін 2020

Перевертень 

Прихильникам фільмів та серіалів про надприродне підійде образ нічного перевертня. Він підкреслить вашу загадковість і красу, але доведеться неабияк постаратися.

Для того, щоб створити імітацію вовчого хутра, потрібні фарби та пензлі, а хижий погляд допоможуть зробити пухнасті накладні вії. Образ можна доповнити вовчими вушками та довгими нігтями, в інтернеті можна знайти безліч майстер-класів по нанесенню такого мейкапу.

Клоун 

Фільми Воно та Воно-2 досі знаходяться на піку популярності, тож образ моторошного клоуна є стильним та доречним. Не обов’язково робити ідентичний Пеннівайзу мейкап, можна підійти більш креативно і створити унікальний і не схожий на жоден інший образ.

Для цього також знадобиться талант художника, фантазія та яскраві фарби, гарно доповнять такий хеловінський образ різнокольорові лінзи. Можна також перевтілитися у парні образи і виграти титули короля і королеви заходу!

Вампір 

Класичним і безпрограшним для хеловінського маскараду є образ вампіра. Аристократичний, вишуканий і готичний він підійде будь-кому. Він також є легким у виконанні.

Потрібно за допомогою косметики створити блідий колір шкіри та підкреслити вилиці, а головний вампірський атрибут ікла можна придбати в інтернеті або спеціальному магазині костюмів, там можна знайти і червоні лінзи. Також саме час дістати прабабусині прикраси зі скриньок, щоб додати образу вінтажності.

Мейкап на Хеловін 2020

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Зомбі

Атмосферний і простий образ, який можна зробити за допомогою звичайної косметики, туалетного паперу, зробленої власноруч штучної крові і техніки контурингу обличчя.

Головний плюс цього мейкапу: чим гірше тим краще, жодних ідеальних ліній і чітких рухів, порізи мають бути хаотичними, а волосся скуйовдженим. Таким чином ви створите свого унікального і неповторного персонажа.

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