PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Найкращі СМС-привітання та листівки з Днем ангела Євгена

День ангела Євгена відзначають 29 жовтня – загалом 20 разів на рік.

Іменини у цих чоловіків будуть ще 11, 20 та 24 листопада, а також 7, 23 та 26 грудня.

Євген – ім’я давньогрецьке, у перекладі означає шляхетний, з хорошими генами, благородного походження.

Чоловіки з цим ім’ям вважаються зразковими сім’янинами, з задоволенням виконують будь-яку роботу по дому, а в жінках цінують душевну чистоту.

ЧитайтеКалендар державних свят на 2020 рік

Факти ICTV пропонують привітати своїх близьких, колег чи друзів з Днем ангела Євгена, надіславши СМС або листівку з нашої добірки.

СМС з Днем ангела Євгена

***
Твоє ім’я Євген — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!

***

Мій коханий, серце моє,
Як ти щасливий — щасливі ми обоє,
Як ти сумний — то й я не засміюся,
За тебе кожен вечір я молюся:
Хай Господь Бог тебе з небес благословляє,
Шле добру долю, та у всьому помагає,
А ангел-покровитель запалить твою зорю,
З Днем ангела, Євген, я тебе люблю!

***

Давай, друже, тост піднімемо
За іменини твої вип’ємо!
Без довгих міркувань тобі, мій друг Євген,
Бажаю я, удачі – не може бути інакше!
Кохання великого, взаємного,
Друзів гостинних,
Усмішок і щастя,
Завжди бути в настрої!

***

Женька, я тобі бажаю
У твій День ангела від душі
Жити, проблем будь-яких не знаючи.
Не рахувати, звичайно ж, копійки.
Новий будинок собі забацати,
І красуню в супутниці знайти.
Лише від щастя в житті охати
І машин щоб було асорті.

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Євген — покровитель з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні
Щасливих літ, здоров’я і чудес!

З Днем ангела Євгена – листівки

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

Церковні свята в листопаді 2020

У календарі на листопад 2020 є важливі дати для православних християн. Серед них 4 листопада – Казанської ікони Божої Матері, а також Дмитрівська поминальна субота, яка припадає на 7 листопада.

А наприкінці місяця – 28 листопада – почнеться Різдвяний піст, який завершиться 6 січня 2021 року.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка