День ангела Євгена відзначають 29 жовтня – загалом 20 разів на рік.
Іменини у цих чоловіків будуть ще 11, 20 та 24 листопада, а також 7, 23 та 26 грудня.
Євген – ім’я давньогрецьке, у перекладі означає шляхетний, з хорошими генами, благородного походження.
Чоловіки з цим ім’ям вважаються зразковими сім’янинами, з задоволенням виконують будь-яку роботу по дому, а в жінках цінують душевну чистоту.
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Факти ICTV пропонують привітати своїх близьких, колег чи друзів з Днем ангела Євгена, надіславши СМС або листівку з нашої добірки.
СМС з Днем ангела Євгена
***
Твоє ім’я Євген — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
Мій коханий, серце моє,
Як ти щасливий — щасливі ми обоє,
Як ти сумний — то й я не засміюся,
За тебе кожен вечір я молюся:
Хай Господь Бог тебе з небес благословляє,
Шле добру долю, та у всьому помагає,
А ангел-покровитель запалить твою зорю,
З Днем ангела, Євген, я тебе люблю!
***
Давай, друже, тост піднімемо
За іменини твої вип’ємо!
Без довгих міркувань тобі, мій друг Євген,
Бажаю я, удачі – не може бути інакше!
Кохання великого, взаємного,
Друзів гостинних,
Усмішок і щастя,
Завжди бути в настрої!
***
Женька, я тобі бажаю
У твій День ангела від душі
Жити, проблем будь-яких не знаючи.
Не рахувати, звичайно ж, копійки.
Новий будинок собі забацати,
І красуню в супутниці знайти.
Лише від щастя в житті охати
І машин щоб було асорті.
***
Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Євген — покровитель з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні
Щасливих літ, здоров’я і чудес!
З Днем ангела Євгена – листівки
Церковні свята в листопаді 2020
У календарі на листопад 2020 є важливі дати для православних християн. Серед них 4 листопада – Казанської ікони Божої Матері, а також Дмитрівська поминальна субота, яка припадає на 7 листопада.
А наприкінці місяця – 28 листопада – почнеться Різдвяний піст, який завершиться 6 січня 2021 року.