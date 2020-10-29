День ангела Євгена відзначають 29 жовтня – загалом 20 разів на рік.

Іменини у цих чоловіків будуть ще 11, 20 та 24 листопада, а також 7, 23 та 26 грудня.

Євген – ім’я давньогрецьке, у перекладі означає шляхетний, з хорошими генами, благородного походження.

Чоловіки з цим ім’ям вважаються зразковими сім’янинами, з задоволенням виконують будь-яку роботу по дому, а в жінках цінують душевну чистоту.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Факти ICTV пропонують привітати своїх близьких, колег чи друзів з Днем ангела Євгена, надіславши СМС або листівку з нашої добірки.

СМС з Днем ангела Євгена

***

Твоє ім’я Євген — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Мій коханий, серце моє,

Як ти щасливий — щасливі ми обоє,

Як ти сумний — то й я не засміюся,

За тебе кожен вечір я молюся:

Хай Господь Бог тебе з небес благословляє,

Шле добру долю, та у всьому помагає,

А ангел-покровитель запалить твою зорю,

З Днем ангела, Євген, я тебе люблю!

***

Давай, друже, тост піднімемо

За іменини твої вип’ємо!

Без довгих міркувань тобі, мій друг Євген,

Бажаю я, удачі – не може бути інакше!

Кохання великого, взаємного,

Друзів гостинних,

Усмішок і щастя,

Завжди бути в настрої!

***

Женька, я тобі бажаю

У твій День ангела від душі

Жити, проблем будь-яких не знаючи.

Не рахувати, звичайно ж, копійки.

Новий будинок собі забацати,

І красуню в супутниці знайти.

Лише від щастя в житті охати

І машин щоб було асорті.

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Євген — покровитель з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

З Днем ангела Євгена – листівки

Церковні свята в листопаді 2020

У календарі на листопад 2020 є важливі дати для православних християн. Серед них 4 листопада – Казанської ікони Божої Матері, а також Дмитрівська поминальна субота, яка припадає на 7 листопада.

А наприкінці місяця – 28 листопада – почнеться Різдвяний піст, який завершиться 6 січня 2021 року.