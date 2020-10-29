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Факти / Lifestyle

Світильники Джека на Хеловін 2020 – 5 ідей

Без світильника Джека з гарбуза важко уявити святкування Хеловіна. Його ставлять у будинку, на подвір’ї, щоб відлякувати непроханих гостей.

Ідеї, як зробити світильник Джека з гарбуза, – читайте в матеріалі.

Традиційний світильник Джека

ліхтар джека

Щоб його зробити, потрібно намалювати на гарбузі страшну пику та вирізати її. Всередину можна поставити свічку і закрити кришкою.

Зовні такий гарбуз можна обмотати бинтом, наче павутиною, або одягнути на нього капелюх.

Стильний світильник

стильні ліхтарі

Для цього потрібно прикрасити гарбуз за допомогою бісеру, паєток, гудзиків. Можна викласти візерунок чи написати послання, обліпити весь гарбуз або тільки частину.

Барвистий світильник

гарбуз на хеловін

Можна розмалювати гарбуз всіма кольорами, червоною фарбою зробити криваві сліди, написати недбалими буквами крик про допомогу, залишити кривавий відбиток долоні.

За допомогою трафаретів можна намалювати містичних тварин або будь-яку нечисть.

Читайте: Макіяж на Хеловін 2019 – найкращі ідеї для гриму

Фігурки з гарбуза

ліхтарі на хеловін

Замість звичайного світильника можна зробити цілу композицію. Так, щоб зробити світильник у формі кота, потрібно пофарбувати два гарбуза у чорний колір. У меншому треба вирізати очі і поставити всередину свічку.

Це буде голова вашого кота, яку ви поставите на більший гарбуз.

Світильник Джека для столу

гарбузи на хеловін

За допомогою срібної та золотої фарби можна зробити гарбуз  гламурним елементом святкового столу. Найкраще використовувати аерозольні фарби, оскільки вони швидко сохнуть.

На розфарбований гарбуз можна прикріпити ажурні візерунки, а на плодоніжки пов’язати милий бантик.

На саму плодоніжку, за бажання, посадіть опудало якоїсь тварини – щура, ворона, чорної кішки, кажана, павука.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як відсвяткувати Хеловін 2019.

Фото: Unsplash, Dreamstime

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