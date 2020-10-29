Без світильника Джека з гарбуза важко уявити святкування Хеловіна. Його ставлять у будинку, на подвір’ї, щоб відлякувати непроханих гостей.

Ідеї, як зробити світильник Джека з гарбуза, – читайте в матеріалі.

Традиційний світильник Джека

Щоб його зробити, потрібно намалювати на гарбузі страшну пику та вирізати її. Всередину можна поставити свічку і закрити кришкою.

Зовні такий гарбуз можна обмотати бинтом, наче павутиною, або одягнути на нього капелюх.

Стильний світильник

Для цього потрібно прикрасити гарбуз за допомогою бісеру, паєток, гудзиків. Можна викласти візерунок чи написати послання, обліпити весь гарбуз або тільки частину.

Барвистий світильник

Можна розмалювати гарбуз всіма кольорами, червоною фарбою зробити криваві сліди, написати недбалими буквами крик про допомогу, залишити кривавий відбиток долоні.

За допомогою трафаретів можна намалювати містичних тварин або будь-яку нечисть.

Читайте: Макіяж на Хеловін 2019 – найкращі ідеї для гриму

Фігурки з гарбуза

Замість звичайного світильника можна зробити цілу композицію. Так, щоб зробити світильник у формі кота, потрібно пофарбувати два гарбуза у чорний колір. У меншому треба вирізати очі і поставити всередину свічку.

Це буде голова вашого кота, яку ви поставите на більший гарбуз.

Світильник Джека для столу

За допомогою срібної та золотої фарби можна зробити гарбуз гламурним елементом святкового столу. Найкраще використовувати аерозольні фарби, оскільки вони швидко сохнуть.

На розфарбований гарбуз можна прикріпити ажурні візерунки, а на плодоніжки пов’язати милий бантик.

На саму плодоніжку, за бажання, посадіть опудало якоїсь тварини – щура, ворона, чорної кішки, кажана, павука.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як відсвяткувати Хеловін 2019.