30 жовтня – День ангела Сергія. За однією з версій, це ім’я має давньоримське коріння і означає високий, знатний. За другою, воно з латині перекладається як слуга Бога.

Володарі імені дуже товариські і харизматичні. Сергій з дитинства легко знаходить багато друзів і нерідко є душею компанії.

В іменини Сергія 30 жовтня Факти ICTV підготували найкращі привітання у картинках.

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Календар церковних свят

Найбільшими церковними святами листопада є Дмитрівська поминальна субота 7 числа і Михайлів день 21 числа.

У грудні це дні пам’яті святих Сави, Варвари і Миколи 17, 18 і 19 числа.

Детальний календар церковних свят на 2020 рік дивіться у матеріалі на сайті Факти ICTV.