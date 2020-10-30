PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

День ангела Сергія – найкращі привітання

30 жовтня – День ангела Сергія. За однією з версій, це ім’я має давньоримське коріння і означає високий, знатний. За другою, воно з латині перекладається як слуга Бога.

Володарі імені дуже товариські і харизматичні. Сергій з дитинства легко знаходить багато друзів і нерідко є душею компанії.

В іменини Сергія 30 жовтня Факти ICTV підготували найкращі привітання у картинках.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

День ангела Сергея

День ангела Сергея

День ангела Сергея

День ангела Сергея

Календар церковних свят

Найбільшими церковними святами листопада є Дмитрівська поминальна субота 7 числа і Михайлів день 21 числа.

У грудні це дні пам’яті святих Сави, Варвари і Миколи 17, 18 і 19 числа.

Детальний календар церковних свят на 2020 рік дивіться у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка