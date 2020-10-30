День тренера в Україні: привітання у листівках та СМС

День тренера 2020 в Україні святкують 31 жовтня.

Це свято почали відзначати ще у 1999 році, коли Федерація спортивної та художньої гімнастики запропонувала встановити пам’ятну дату.

День тренера присвячується усім тим, хто тренує дітей та відкриває їм шлях у світ професійного спорту, хто працює з людьми у спортивних залах, покращуючи стан їхнього тіла.

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В Україні День тренера не є офіційним святом, проте цього дня варто привітати людей, які професійно тренують.

Факти ICTV приготували привітання у СМС та листівках з Днем тренера.

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Вітаємо з Днем тренера! Бажаємо наснаги, віри у перемогу та збільшення нагород серед ваших учнів.

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З Днем тренера! Залишайтесь сильним, справедливим, мудрим та хорошим тренером. Бажаю талановитих учнів, гідних нагород та великого визнання.

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Зі святом! Тренере, бажаємо вам здоров’я, щастя, терпіння та впевненості в усіх своїх починаннях.

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З Днем тренера! Хочу вам побажати ніколи не здаватись, впевнено йти до поставленої мети, завжди бути підтримкою для своїх учнів, а вони, щоб були опорою для вас.

Календар свят на листопад

У календарі свят на листопад 2020 буде багато визначних дат. Загалом останнього місяця осені відзначатимуть 26 свят.

Зокрема 9 листопада святкуватимуть День української мови та писемності, 17 листопада – Міжнародний день студента, 21 листопада – День Гідності та Свободи.