Хеловін 2020 в Україні припадає на 31 жовтня. Це свято символізує наближення зими та прихід темних сил.

На Хеловін заведено влаштовувати вечірки, прикрашати будинки гарбузами та вдягати тематичні костюми.

Факти ICTV публікують найкращі привітання з Хеловіном 2020 у картинках, аби ви змогли надіслати оригінальні листівки своїм друзям, рідним і колегам.

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Привітання з Хеловіном 2020 у картинках

Популярна розвага на Хеловін – вирізання гарбуза, який є одним з атрибутів цього свята. Його можна придбати у майстрів або виготовити самостійно. Читайте, як підібрати і вирізати гарбуз на Хеловін у нашому матеріалі.