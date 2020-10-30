30 жовтня – яке сьогодні свято, прикмети і заборони

30 жовтня усі віряни згадують пророка Осію – першого з дванадцяти старозавітних малих пророків.
Найбільше Осія запам’ятався тим, що побрався з блудницею, що було практично неможливо у часи до приходу Христа.
Вважається, що так Осія хотів продемонструвати вірну любов Бога до усіх людей, яку зображено у Старому завіті.
30 жовтня – яке сьогодні свято
Сьогодні, 30 жовтня, в Украъны відзначається День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків.
Також щороку 30 жовтня – неофіційне свято спортивних тренерів, яке започаткували представники Федерації спортивної та художньої гімнастики України.
30 жовтня 1961 року Радянський Союз здійснив найпотужніший в історії вибух водневої бомби під назвою Цар-бомба.
Неофіційна, але більш популярна назва бомби – Кузькина мать.
Іменини 30 жовтня
День ангела 30 жовтня святкують Андрій, Антон, Йосип, Кузьма, Олександр.
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Традиції і прикмети на 30 жовтня
30 жовтня на Пророка Осію колесо прощається з віссю — селяни затягали вози в хліви.
- 30 жовтня на Пророка Осію колесо прощається з віссю — селяни затягали вози в хліви.
- Якщо світить сонце – тепло затримається ще на тиждень.
- Якщо качки та гуси, ходячи по двору, активно махають крилами – варто чекати дощу.
Що не можна робити сьогодні 30 жовтня
- Ходити в лазню, паритися в сауні.
- Розпочинати нові справи, планувати серйозні поїздки.
Церковні свята у листопаді 2020
У детальному календарі православних свят на листопад 2020 Факти ICTV зібрали головні пам’ятні дати останнього місяця осені.
Листопад віряни зустрінуть двома головними святами: Дмитрівська батьківська субота (7 листопада) та Михайлів день (21 листопада).