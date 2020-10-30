Хеловін: що спільного з Україною та переклад Trick or treat

У багатьох країнах світу Хеловін символізує не лише закінчення жовтня, а й знакову фразу Trick or treat, що перекладається як Цукерки або смерть.

Наймоторошніше свято року супроводжується випрошуванням солодощів: діти одягаються в різноманітні костюми та відвідують усіх сусідів та знайомих, щоб ті пригостили їх чимось солоденьким.

Як Хеловін пов’язаний з перекладом Trick or treat, коли з’явилася ця солодка традиція та чому це так схоже на українські колядки та щедрівки – розповідають Факти ICTV.

Trick or treat!

Культовий хеловінський вислів Trick or treat має декілька варіантів перекладу: Цукерки чи смерть або Частування чи шкода.

Найбільшої популярності Хеловін набув у Сполучених Штатах, однак коріння свята – у Великій Британії.

Цікаво, що перші дитячі розваги з перевдяганнями у моторошні костюми та прогулянки від будинку до будинку були відомі ще у Середньовіччі.

Тоді вважалося, що традиція пригощати дітей солодощами була символом задобрювання душ мертвих, які щоразу на Хеловін повертаються до земного світу.

Цікаво, що в Ірландії та Шотландії існувала традиція вбиратися не в чорний, а в білий одяг.

Однак фраза Trick or treat, незважаючи на різне формулювання, завжди мала однакове значення.

Якщо господарі не пригощали дітей, в їхній будинок приходило горе та нещастя.

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Як проходить вечір Хеловіну

Традиційно Хеловін святкують ввечері 31 жовтня. До свята однаково готувалися і діти, і господарі будинків.

Бувало, що батьки тижнями готують найкращий костюм для доньки чи сина: він мав справляти необхідне духу свята враження.

Окрім героїв фільмів жахів, також дітей одягають в костюми персонажів з мультфільмів або казок.

Не менш ретельно до приходу маленьких гостей готувалися і дорослі.

У США існує багаторічна традиція не так сильно прикрашати кімнати будинку, як фасад, вікна, двері та подвір’я.

Особливо важливо було залишати увімкнене світло в коридорі чи біля дверей: так маленькі чортики та відьмочки розуміли, що у цьому будинку точно є солодощі.

Попри всю моторошність Хеловіну, свято завжди супроводжується радісним сміхом дітвори: за одним із опитувань, саме цей Хеловін є улюбленим дитячим святом.

Хеловін та Україна: що спільного

Багатьох, хто не знайомий з історією свята, може відлякувати естетика Хеловіну. Однак насправді спільного з українськими традиціями є чимало.

Люди збираються гуртом, вдягають святкове вбрання та вирушають до своїх знайомих, аби привітати зі святом. Чи не нагадує це українські колядки та щедрівки?

Ось скільки спільного;

традиція одягати незвичні костюми;

діти відвідують десятки будинків та просять у господарів частування;

після частування часто влаштовують ворожіння;

панує святкова та подекуди навіть магічна атмосфера.

І хоча Різдво та Щедрий вечір – зимові свята, дата Хеловіну також є символічною.

Згідно з давніми переказами, 31 жовтня символізувало перехід року до зимової фази. Так само давні слов’яни через міцний зв’язок з природою століттями святкували рівнодення.

Стилістика святкування таких дат в Україні та, наприклад, США відрізняється так само, як відрізняються наші погляди на життя, стиль одягу та улюблена їжа.

Однак найголовніше – з пошаною ставитися до традицій, які передаються нам з покоління в покоління.